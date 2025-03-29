緬甸7.7強震　屏東縣國際人道救援隊出發救援

▲屏東縣國際人道救援隊伍趕赴緬甸救援。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、葉國吏／屏東報導

緬甸中部於當地時間下午12時50分發生規模7.7強震，震央位於實皆省，地震深度10公里的淺層地震，緬甸強震連鄰國泰國都能感受到搖晃，泰國曼谷多地傳出災情，其中包括一座仍在施工的30層辦公大樓倒塌。緬甸強震造成嚴重傷亡，本日凌晨6時由副縣長黃國榮授旗消防局搜救隊救援緬甸。

屏東縣政府國際人道救援隊包括2名義消、2名醫師、3名護理師及1名土木結構技師合計40名，各式救災裝備器材合計約4,000公斤，由消防局特搜大隊大隊長陳世鴻帶隊，預計於本(29)日至消防署訓練中心(南投竹山)集結，並俟外交部與緬甸確認通知後，即刻搭機前往緬甸支援救災，由於緬甸災區斷垣殘壁且傷亡人數眾多，副縣長黃國榮特別提醒救災人員注意安全。

屏東縣近年於112年救援土耳其、113年救援花蓮強震，獲得國內外媒體正面報導肯定，本搜救隊成員包含警義消、醫師、護理師(高醫團隊)及土木結構技師團隊，包含指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業，為爭取黃金救援時間，本縣國際人道救援隊伍立即動員趕往救援緬甸，展現人溺己溺、救災不分國界的人道關懷精神。