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還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗羈押期將屆滿，檢方緊急遞狀聲請延押。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞、吳佩蓁／高雄報導

高雄碎屍魔73歲張介宗，涉嫌連續殺害3名婦女，並將遺體分屍丟進前鎮河，手段兇殘，震驚社會。張嫌落網至今仍不認罪，由於其羈押期即將屆滿，檢方已遞狀聲請延長羈押。高雄地院今（27日）上午緊急召開延押庭，並提從看守所提訊張嫌進行偵訊，而法官今天將不會裁定，預計會在4月6日羈押期滿前擇日裁定。

回顧案情，張介宗2024年11月底涉嫌殺害其黃姓嫂嫂，約二星期後又殺害另名張姓婦人，再隔二星期第3度犯案殺害林姓婦人，並將3人遺體分屍丟棄，3名死者都在進入張嫌住家處後就此消失身影。

專案小組在前鎮河大規模打撈行動，總計尋獲76塊殘骸，經DNA鑑定，其中38塊屬於林姓婦人，包含手掌、腳掌、臟器、臉頰、耳朵等部位；1塊頭皮及1快胸部組織屬於張姓婦人；張嫌的黃姓大嫂部分則僅尋獲頭顱。

檢警於2月5日拘提張嫌、2月6日收押禁見，據悉，張嫌被關押看守所1個多月，至今仍堅持不認罪，也不配合調查，對於殺人動機、手法、過程，以及指認殺害與棄屍地點等關鍵性問題，全都避重就輕，由於張嫌羈押期將於4月6日屆滿，檢方24日緊急向法院聲請延押，高雄地院今上午召開延押庭後，預計於4月6日前公布裁定結果。

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