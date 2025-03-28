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老師怕爭議「上課避談政治」　教團建議：藍綠都評論讓學生思考

▲▼北一女國文老師區桂芝被檢舉違反中立原則，今天出面否認。（圖／記者許敏溶攝）

▲區桂芝事件引發各界關注，高中教師坦言盡量避免政治議題。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女教師區桂芝因為接受央視訪問時批評賴總統而遭檢舉，事件引發熱議。全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐指出，最近幾年因為藍綠對立升溫，很多老師為了明哲保身，在上課時都盡量避免政治議題，就算有提到，也會藍綠都評論，希望學生學會包容與理解不同聲音。不願具名高中教師認為，若已知該媒體具有高度敏感性，教師應不要受訪，以免惹出爭議。

區桂芝日前接受大陸央視採訪，質疑總統賴清德將中國大陸定調為「境外敵對勢力」措施。區桂芝先後兩次被民眾向教育部檢舉違反教育中立，北市教育局調查後，昨天表示並未違反教育中立。

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不過，陸委會副主委梁文傑昨天建議，台北市與北一女應判斷區桂芝是否合適教書。此事引發正反不同看法，也讓第一線高中教師感受到壓力。

全中教理事長史美奐坦言，最近幾年因為藍綠對立升溫關係，很多第一線的老師為了明哲保身，的確都會避免在上課時提到政治議題，因為學生來自不同家庭，家中本來都有立場，評論任何一方，都可能引發另一方學生不滿，所以老師就算有提到，也會藍綠都評論，但這樣的老師需要有足夠的能力與經驗，才能不讓學生覺得老師是有政治立場。

史美奐以個人為例，就算上課有提到，也是藍綠都要評論，而非倒向一邊，希望藉此讓學生有批評與省思能力，而非只聽政客或媒體的宣傳，因為少數名嘴或網紅為了效果，會使用比較激烈語言，所以自己會希望學生能多思考一下，不要輕易地被拉走，要經過自己的思考去想想真相是什麼，再決定自己的行為，另也會灌輸學生觀念，若希望社會能和諧，理解與包容才是最重要的。

對於區桂芝這次接受央視訪問而引發爭議，一名不願具名的高中老師認為，對台灣而言，央視本來就是對岸官方宣傳工具，稍有敏感度的老師，都應該知道避免接受訪問，以免惹出爭議，從這次央視原本說只會訪問區桂芝教育文化問題，最後卻扯出敏感的政治問題，就應該引以為戒。

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