世新大學與北流合作升級　為台灣流行音樂教育注入新動能

▲ 世新大學校長陳清河與北流董事長黃韻玲（右）共同簽署產學合作備忘錄。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學與臺北流行音樂中心今（27）日簽署產學合作備忘錄，雙方將整合教育資源與專業平台，共同推展「流行音樂人才培育推廣與行銷」產學合作計畫，深化流行音樂人才培育及實務合作，為台灣音樂教育注入新動力。世新大學校長陳清河與北流董事長黃韻玲共同出席簽署儀式，象徵合作正式啟航，未來將聚焦於實習課程規劃、影音內容製作、行銷企劃創新，以及音樂作品交流與推廣等多項合作。

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▲ 世新大學與臺北流行音樂中心將供同推展「流行音樂人才培育推廣與行銷」產學合作計畫。

世新大學長期以廣播電視電影學系為基礎，透過「流行音樂應用產業人才培育計畫」構建學術與產業實務接軌的教育模式。該計畫涵蓋詞曲創作、編曲製作與音樂行銷等領域，並結合展演、競賽與實務課程，為台灣音樂界培育出多位傑出人才，包括金曲獎入圍者Lowking姚宇謙、金音獎得主涂嘉欽，以及創作歌手DözY等，皆以卓越表現嶄露頭角。

北流董事長黃韻玲表示，中心致力於成為音樂人的搖籃，除提供展演舞台外，更希望藉由與世新的合作，讓教育與產業緊密結合，為年輕世代創造更多實踐機會。她強調幕後人才的重要性，並期待未來有更多世新學子在北流平台上發光發熱。

▲ 世新大學流行音樂應用產業人才培育計畫參與團隊「老大不小」，以重金屬曲風展現獨特魅力。

世新校長陳清河指出，儘管世新未設音樂學系，卻自專科時期起便孕育出許多音樂界翹楚，如百萬暢銷歌手周治平、金牌製作人黃大軍與知名作詞作曲人梁弘志等。近年來，學校在董事會支持下，投入高階音樂設備，持續強化教育實力，並推動產學合作，為學生打造更多實務學習場域。

此次合作的亮點之一，是即將於今年5月在北流舉行的第31屆世新廣電系畢業製作音樂專輯展演。這是該展演首次進駐北流，學生將在專業舞台上呈現多元創作成果，展示世新在音樂教育領域的創新實力。世新流行音樂產業研發中心主任戚務蒖表示，展演不僅是學生多年努力的結晶，更象徵雙方合作的具體成果，未來將持續在課程設計、實習機會與資源共享等層面深化合作。

▲ 創作歌手DözY為世新校友，創作歌曲獲世新與三立聯手推出的《戀愛,重修中》節目選用。

此外，世新大學與三立電視聯手推出的校園戀愛實境節目《戀愛,重修中》將於4月5日首播，節目特別選用了參與「流行音樂應用產業人才培育計畫」校友的創作作品，如DözY與波拉星球的歌曲，為節目增添情感氛圍，展現世新音樂人才的實力與創意。

世新大學憑藉豐富的教育資源與實務導向課程，十年來持續為台灣流行音樂界培育新生代力量。從展演到產學合作，世新正以創新與專業為核心，穩步擴大其在音樂教育領域的影響力，並迎向下一個輝煌十年。