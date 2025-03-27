　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夢幻聯動成真！邊荷律李雅英曬飯局　粉絲暴動敲碗續集

▲李雅英與邊荷律聚餐。（圖／翻攝李雅英threads@yyyoungggggg）▲李雅英與邊荷律聚餐。（圖／翻攝李雅英threads@yyyoungggggg）
▲李雅英與邊荷律聚餐，看到李多慧的廣告看板，搞笑標記對方。（圖／翻攝李雅英threads@yyyoungggggg

記者林懿捷／綜合報導

中華職棒（CPBL）兩位超人氣韓籍啦啦隊成員，中信兄弟「Passion Sisters」的邊荷律與富邦悍將「Fubon Angels」的李雅英，近日在社群平台 Threads 上曬出私下聚餐合照，掀起球迷熱烈討論。兩人同框，展現深厚友情，也讓粉絲們驚喜直呼「夢幻聯動！」

邊荷律與李雅英皆來自韓國，近年來因加入中職啦啦隊而在台灣打開知名度。有「胖胖Team教主」封號的邊荷律，以甜美外型、活潑性格加上舞台魅力，成為Passion Sisters中的人氣焦點；而有「國民表妹」之稱的李雅英，則憑藉修長身材與精湛舞技，擁有超高人氣，兩位皆是近年備受矚目的韓籍成員之一。

這次她們相約吃飯、拍照互動親暱，照片一上傳隨即引爆粉絲熱烈留言，表示兩位女神「很會點菜」，「看起來很好吃」，還有人敲碗其他韓籍女神夢幻合體「小豬豬安芝儇呢？」，李雅英更標記了李多慧，讓許多粉絲興奮提議「下次揪多慧吧！」還不少球迷表示，希望未來能在跨隊活動、聯合表演看到她們同台演出。

從比賽場上的熱力應援，到場下真摯的友情互動，邊荷律與李雅英不僅展現了中職啦啦隊的高人氣，也為球迷帶來更多溫馨與驚喜的時刻。

▲邊荷律與李雅英感情好。（圖／記者李毓康攝）
▲邊荷律與李雅英今年依然是應援舞台上的焦點。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郁方罕爆怒23字「必須關到X」　網瘋猜：姓氏有顏色？
貓咪遭輾斃畫面曝！　司機落跑辯「還在動」
王力宏被起訴！　索賠9000萬
議長全家都中！46人遭毒害1女癌逝　二審判決出爐
楊千霈罕鏡頭前淚崩！揭公開離婚真相：不想騙大家
台中隨機砍人竟是「勵志網紅」！　人設破滅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陽明交大光電系招生片爆紅！網歪樓「2學霸正妹」：想當同學

區桂芝對造成校方困擾道歉　稱「當初央視說要訪文化教育」

黃子佼6次出庭「全都穿一樣」！德州媽媽怒：完全沒懺悔之意

觀光署攜手黃小玫推「一起去旅行」　百大亮點行程享3折優惠

夢幻聯動成真！邊荷律李雅英曬飯局　粉絲暴動敲碗續集

YUMA離婚開新頻道「舊影片全刪」搬到北海道生活！網不買單

堂堂正正中國人「無庸置疑」　區桂芝：行得正要擔心什麼追殺？

快訊／大武飆35.5度！4縣市高溫黃色燈號　台東有焚風

鍾明軒自介用Chinese culture　財經網美秒揪「邏輯漏洞」開嗆

重症肌無力讓「抬不起頭」　血漿置換術+切除胸腺助改善

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

陽明交大光電系招生片爆紅！網歪樓「2學霸正妹」：想當同學

區桂芝對造成校方困擾道歉　稱「當初央視說要訪文化教育」

黃子佼6次出庭「全都穿一樣」！德州媽媽怒：完全沒懺悔之意

觀光署攜手黃小玫推「一起去旅行」　百大亮點行程享3折優惠

夢幻聯動成真！邊荷律李雅英曬飯局　粉絲暴動敲碗續集

YUMA離婚開新頻道「舊影片全刪」搬到北海道生活！網不買單

堂堂正正中國人「無庸置疑」　區桂芝：行得正要擔心什麼追殺？

快訊／大武飆35.5度！4縣市高溫黃色燈號　台東有焚風

鍾明軒自介用Chinese culture　財經網美秒揪「邏輯漏洞」開嗆

重症肌無力讓「抬不起頭」　血漿置換術+切除胸腺助改善

中選會曝偽造罷免連署前五名全針對藍委　國民黨：檢方押不押？

罷免二階倒數！第三支宣傳片來了　喊話「現在就去填、趁你還可以」

還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

玄彬來台許願狂掃夜市！網友笑問：有喝醇耀妍是不是就能這麼放肆？

未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

未具醫師資格竟幫人進行醫美造成醫療糾紛　女密醫判1年10月

雲品日月潭「1泊2食」睡山景房！12歲⭣孩免費住　秘境賞螢超浪漫

被當小弟超不爽！狂男警局前潑8.5L汽油燒死人　二審仍判無期

台積電驚人飛輪效應！資本支出百億創300億營收　夠付50%國防預算

私查個資護欠債兒！北市警出面嗆聲：恁爸基隆阿富...這下完蛋了

【貓也有審美？】馬麻親貓互放閃　爸靠近直接被嫌棄XD

生活熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

「央視批賴」被檢舉！　北一女教師遭約談

小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

她每天摸胸「什麼都沒有」　醫警覺查出乳癌

大降溫要來了！　「雨最多」時間曝

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

「Andy老師恐分不到盈餘」　周品均：家寧媽只要舉證1事

國小作文一堆老鐵牛逼666！女師崩潰：快瘋掉

4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

為何現在一票人「手機都靜音」　網曝3原因

更多熱門

相關新聞

啦啦隊正妹「公開高中零修圖嫩照」　意外洩1身分

啦啦隊正妹「公開高中零修圖嫩照」　意外洩1身分

秀秀子是Fubon Angels人氣成員，平時儘管工作繁忙，仍不忘透過社群記錄私下日常，最近她就在Threads發文曬出一張高中零修圖嫩照，貼文一出，立即吸引大批網友朝聖按讚。

樂天「韓籍女神」驚爆送醫！　傷勢曝光

樂天「韓籍女神」驚爆送醫！　傷勢曝光

Popu寶兒轉戰啦啦隊　新造型曝光

Popu寶兒轉戰啦啦隊　新造型曝光

LIVE／Fubon Angels開季媒體發佈會

LIVE／Fubon Angels開季媒體發佈會

粉絲哭喊買不到！女團2S寵粉加班

粉絲哭喊買不到！女團2S寵粉加班

關鍵字：

邊荷律李雅英啦啦隊女神Passion SistersFubon Angels

讀者迴響

熱門新聞

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面