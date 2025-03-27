夢幻聯動成真！邊荷律李雅英曬飯局　粉絲暴動敲碗續集



▲李雅英與邊荷律聚餐，看到李多慧的廣告看板，搞笑標記對方。（圖／翻攝李雅英threads@yyyoungggggg）

記者林懿捷／綜合報導

中華職棒（CPBL）兩位超人氣韓籍啦啦隊成員，中信兄弟「Passion Sisters」的邊荷律與富邦悍將「Fubon Angels」的李雅英，近日在社群平台 Threads 上曬出私下聚餐合照，掀起球迷熱烈討論。兩人同框，展現深厚友情，也讓粉絲們驚喜直呼「夢幻聯動！」



邊荷律與李雅英皆來自韓國，近年來因加入中職啦啦隊而在台灣打開知名度。有「胖胖Team教主」封號的邊荷律，以甜美外型、活潑性格加上舞台魅力，成為Passion Sisters中的人氣焦點；而有「國民表妹」之稱的李雅英，則憑藉修長身材與精湛舞技，擁有超高人氣，兩位皆是近年備受矚目的韓籍成員之一。



這次她們相約吃飯、拍照互動親暱，照片一上傳隨即引爆粉絲熱烈留言，表示兩位女神「很會點菜」，「看起來很好吃」，還有人敲碗其他韓籍女神夢幻合體「小豬豬安芝儇呢？」，李雅英更標記了李多慧，讓許多粉絲興奮提議「下次揪多慧吧！」還不少球迷表示，希望未來能在跨隊活動、聯合表演看到她們同台演出。



從比賽場上的熱力應援，到場下真摯的友情互動，邊荷律與李雅英不僅展現了中職啦啦隊的高人氣，也為球迷帶來更多溫馨與驚喜的時刻。



▲邊荷律與李雅英今年依然是應援舞台上的焦點。（圖／記者李毓康攝）