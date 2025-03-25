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明後天高溫飆36度　周五急降溫「濕冷5天」

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲明天到周四前晴到多雲，局部高溫上看35到36度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（26日）至周四各地晴到多雲，其中局部高溫上看35度到36度，周五鋒面通過、東北季風增強，加上華南水氣攪局，雨區將擴大，且有一波降溫，溫度驟降超過10度，一路濕冷到下周二。

中央氣象署預報員陳姵安表示，周四之前各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，周四午後中南部山區也有零星短暫陣雨；鋒面預計周五通過，東北季風增強，白天北部、東北部天氣轉涼明顯，中部、東部氣溫也會逐漸下降，降雨以北部、基隆北海岸為主，有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

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周六到下周二仍受東北季風影響，其中周六晚間華南雲雨東移，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，華南雲雨區預計影響到4月1日，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安指出，明天溫度持續上升，南部近山區高溫有機會上看35度；周四各地高溫則可到30度以上，尤其中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷和台東，高溫將再高1到2度，其中台北當天可到34度，南部近山區上看35度，台東因有焚風，預計可到35或接近36度。

周五鋒面加上東北季風影響，陳姵安分析，周五北台灣降溫明顯，自周四晚間開始一路降溫，周四白天高溫接近30度，晚上就會降至24到25度，周五晚間更可降至20度以下，相較前一天溫差超過10度以上。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲周四前暖如夏，各地高溫可破30度。（圖／氣象署提供）

周末到下周一清晨仍受東北季風影響，陳姵安表示，北部低溫約15到16度、中部16到17度、南部和花東約17到18度，4月1日後因華南雲雨降雨影響，低溫雖略上升一點，但依舊低溫，周五過後北台灣偏涼，其他地區則是早晚涼。

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