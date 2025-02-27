你未來的成功密碼？心測找出潛在的關鍵特質

▲透過好玩的心理測驗深入了解自己的成功特質，為未來的成就鋪路。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你知道自己的成功模式嗎？了解自己在人際關係和日常生活中的優勢，以及需要注意的地方，可能是改善未來的關鍵。不妨來玩個日本網站《TRILL》有趣的心理測驗，來探索看看什麼是你的未來成功模式。

Q：請以直覺回答下列圖形讓你聯想到什麼？

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1、縫紉機

2、鱷魚

3、片假名的「コ」

4、釘書機

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選擇「縫紉機」的人：努力與積累

如果你看到的是縫紉機，那麼你可能屬於透過「努力與積累」而成功的類型。縫紉機是一針一線精確縫合，穩步成形的工具。你或許擁有一步一腳印累積成果的能力。你可能是責任感強，對任何事情都誠實以對的人。你不會半途而廢，能夠持之以恆地努力。這種態度使你贏得周圍人的信任。然而，需注意不要陷入「只要努力就好」的思維。穩健地累積努力固然值得讚賞，但有時努力本身可能成為目的。為避免這種情況，建議定期檢視，確保你的努力確實朝向目標邁進。

選擇「鱷魚」的人：觀察力與分析力

如果你看到的是鱷魚，那麼你可能屬於透過「觀察力與分析力」而成功的類型。鱷魚通常靜靜地觀察環境，並在最佳時機迅速行動。你或許擁有冷靜洞察事物，做出最佳判斷的能力。你可能是那種在行動前仔細觀察情況的人。你不易被情緒左右，能理性判斷，因此被周圍人視為理智型。然而，過度觀察或思考可能導致行動遲緩，錯失良機。分析力對於做出更好的決策至關重要。但有時需要優先迅速行動。與其等待100%的確定性，不如在有70%把握時就採取行動，這樣可能獲得更大的成功。

選擇「片假名コ」的人：創意與獨創性

如果你看到的是片假名的「コ」，那麼你可能屬於透過「創意與獨創性」而成功的類型。片假名的「コ」可以與其他字組合，形成許多詞彙。你或許擁有從現有事物中產生新點子的能力，以及獨特的天賦。你可能擁有獨特的思維方式，善於從不同角度看待事物。你不受常規束縛，能靈活思考，因此在創意領域或需要新點子的場合表現出色。然而，你可能在有計劃地推進事情方面稍顯不足。創意與獨創性是難以被AI取代的能力。然而，將點子付諸實現需要有計劃的執行力。雖然立即實行想法很好，但花時間制定計劃和策略，能帶來更大的成果。

選擇「釘書機」的人：連結他人的能力

如果你看到的是釘書機，那麼你可能屬於透過「連結他人的能力」而成功的類型。釘書機是將散亂的紙張整理在一起的工具。你或許擁有連結分散想法和人群的能力，在組織或社群中扮演重要角色。你可能善於理解他人感受，重視和諧。你擅長連結人群，或許更常擔任協調者而非領導者。然而，過度關心他人可能導致忽略自己的感受。連結他人的能力是備受需要的優秀才能。然而，別過度優先他人，忽略自己的需求。除了支持他人，也要關注自己的幸福和目標，這樣才能獲得更大的滿足。