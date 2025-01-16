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探索綠島海洋魅力！東管處推VR虛擬實境　8必訪景點完美呈現

▲▼「探索綠島」平台全新篇章–「湛藍海洋」，以虛擬實境技術帶領旅客潛入綠島水下世界，一同探索海底神秘世界。（圖／東管處提供，下同）

▲▼「探索綠島」平台全新篇章–「湛藍海洋」，以虛擬實境技術帶領旅客潛入綠島水下世界，一同探索海底神秘世界。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提供具國際吸引力的數位觀光服務，東部海岸國家風景區管理處以創新視角，推出「探索綠島」平台全新篇章–「湛藍海洋」，以虛擬實境（VR）技術帶領旅客潛入綠島水下世界，一同探索綠島海底的神秘世界。平台於1月15日正式上線，邀請世界各地旅客透過科技感受綠島的絕美海洋魅力。

▲▼「探索綠島」平台全新篇章–「湛藍海洋」，以虛擬實境技術帶領旅客潛入綠島水下世界，一同探索海底神秘世界。（圖／東管處提供，下同）

「湛藍海洋」水下世界，是「探索綠島」互動實境體驗繼「綠色島嶼」、「白色恐怖」後的第三篇章。「綠色島嶼」係透過全景空拍、Gigapixels互動虛擬實境方式，將綠島8大遊客必訪景點，真實呈現於觀眾面前；而「白色恐怖」則以720全景掃描及光達技術，鉅細靡遺地將白色恐怖綠島紀念園區完整展現。而「探索綠島-湛藍海洋」除運用最新水下全景攝影技術，並特別邀請專業攝影團隊「海人制作」袁緒虎導演、周佳聖電影調光師，與綠島當地資深潛水業者合作，於綠島著名的「大白沙」潛水區，挑選包括鋼鐵礁、大白沙獨立礁、雞仔礁、鱷魚嘴、教堂與時光隧道等6大知名潛點，以最精緻的畫面呈現綠島獨一無二的水下世界，展現這片湛藍海洋的獨特魅力。

▲▼「探索綠島」平台全新篇章–「湛藍海洋」，以虛擬實境技術帶領旅客潛入綠島水下世界，一同探索海底神秘世界。（圖／東管處提供，下同）

「湛藍海洋」的互動實境平台透過網頁連結即可進入，以地圖指引模式，可任選進入「大白沙潛水區」潮間帶或6大熱門潛點中。除可以360度全景畫面一窺潛點海底樣貌，並有潛點特色、地理環境的介紹，以及豐富多元的特色生物相片或生態影片，尤其透過細緻且高清晰的水下實景影片及精彩的配樂，帶領旅客深入感受綠島海底的神祕及迷人魅力。以「鋼鐵礁」為例，除可虛擬體驗與尖翅燕魚同游的樂趣，還可從海中堡壘的礁體深入到內部，近距離觀察附生在礁體上色彩繽紛的珊瑚、海綿、水螅…；另在以壯麗的海蝕岩洞和神聖的光影著稱的「教堂」及「時光隧道」中，民眾可隨著實境影片潛入宛若聖光壟罩的神秘世界，在巧妙動人的音樂陪襯下，不禁讓人有進入異次元空間的幻覺。所有潛點、生態介紹內容均有中英文字及語音導覽，民眾只要透過手機、平板、桌機即可上線使用，運用電視大螢幕及VR設備，更加有身歷其境的效果，能隨時隨地感受綠島水下的迷人世界。

▲▼「探索綠島」平台全新篇章–「湛藍海洋」，以虛擬實境技術帶領旅客潛入綠島水下世界，一同探索海底神秘世界。（圖／東管處提供，下同）

東管處近年致力於創新數位觀光服務，自民國108年起陸續於東海岸沿線及綠島，共設立10支4K高畫質觀光即時影像，透過Youtube 24時不間斷放送東海岸之美；並介接整合多元資訊，推出東海岸行動旅服，搭配Google Map平台，提供遊客適地化導航服務。而在沉浸體驗互動實境服務上，除了推出「都歷遊客中心-觀光數位孿生Digital Twin互動導覽」，更以「探索綠島」三大篇章，帶領遊客一次盡覽綠島自然、人文、海洋三大主題，創造深度質感及智慧旅遊的新體驗，歡迎民眾逕上「探索綠島」網站，展開東海岸天堂島嶼的線上奇幻旅程。

▲▼「探索綠島」平台全新篇章–「湛藍海洋」，以虛擬實境技術帶領旅客潛入綠島水下世界，一同探索海底神秘世界。（圖／東管處提供，下同）

探索綠島： https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/explore-ecnsa/

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