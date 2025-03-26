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華航攜手雙月推機上餐「鮑魚入菜」　必比登上菜航線出爐

▲▼華航攜手必比登名店雙月，推商務艙及豪華商務艙機上餐。（圖／記者李姿慧攝）

▲華航攜手必比登名店雙月推機上餐。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

蟬聯7年米其林必比登美食上機，中華航空攜手雙月食品社，將必比登經典雞湯帶上萬呎高空，且研發獨家口味，鮑魚也入菜，機上才能吃得到，4月1日起，在台灣出發北京、上海浦東及虹橋、首爾、曼谷、胡志明、新加坡等特定區域航線的豪華商務艙、商務艙，以及日本航線的經濟艙上線。

人氣必比登雞湯在上萬呎高空也能吃得到，華航聯手雙月推出豪華商務艙、商務艙精緻湯麵套餐，4月起在台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供，首波登場菜色先以「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」作為前菜，主菜為「酸菜白肉干貝湯麵」，點心則是「剝皮辣椒肉包」。

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華航表示，未來也將隨時序更迭，端出包含前菜「凝脂白肉翠沙拉」、主菜「鮑魚佐黑川雞湯麵」及「美顏干貝雞湯蘊麵」、點心「香煎松露蘿蔔糕」。

▲▼華航攜手必比登名店雙月，推商務艙及豪華商務艙機上餐。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼華航攜手必比登名店雙月推機上餐。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼華航攜手必比登名店雙月，推商務艙及豪華商務艙機上餐。（圖／記者李姿慧攝）

此外，台灣出發飛往日本的航線 經濟艙餐點，首波推出「松露醬燒牛肉飯」，以雙月經典的黑松露拌醬大火快炒，日後也將推出多元主菜，包含「蔥鹽雞絲飯」、「剝皮辣椒炒雞丁飯」。

中華航空空品營銷處長曹志芬表示，這次和雙月合作，首波6道菜色以雙月經典款為主加入變化，洽談和研發耗時將近1年，希望把台灣在地的家鄉味，透過機上餐傳遞到全世界，把台灣這份濃情美味散播到世界更多地方，無論是桃園、松山或高雄出發班機，都能享受到佳餚，其中商務艙旅客可在出發前先預選餐點，經濟艙則將視旅客回饋調整配置數量。

曹志芬指出，雙月正好規劃要邁向國際，在新加坡的新設店也受到歡迎，也有進軍國際的計劃，為國際爭光，華航支持台灣在地企業，將與雙月一起攜手邁向國際。

▲▼華航攜手雙月推出機上餐。（圖／記者李姿慧攝）

▲華航空品營銷處長曹志芬(左2)、雙月食品社長賴永晟(右2)。（圖／記者李姿慧攝）

雙月食品社長賴永晟表示，這次機上餐有6道菜色，在華航航班才能獨家吃得到，到店面沒有銷售，不同口味的機上餐在研發過程，花費非常多時間，美味不僅是食物，也是文化代表，希望透過這次與華航的合作，把台灣的美味帶給全世界各地的旅客，有更好的體驗和美好回憶。

為歡慶新品上菜，華航表示，即刻按讚追蹤華航及雙月Facebook官方帳號，於粉絲專頁活動貼文留言並完成指定任務，就有機會抽中「中華航空台北-東京」經濟艙來回機票，得獎者再加碼3萬元旅遊現金；第二波將送出黃金大獎，只要拍照華航雙月聯名餐點並完成上傳，就有機會成為黃金小飛機得主。

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