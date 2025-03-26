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緬甸淪豬仔193天！「小翁立友」今受訪　掀衣全身傷訴慘狀

記者鄧木卿／台中報導

有「小翁立友」之稱的歌手陳康岳，去年9月在泰國曼谷機場遭綁架囚禁在緬甸詐騙園區，關押193天後在友人籌了30萬元獲釋回台，陳康岳26日上午出面受訪，揭露被騙過程，純粹是幫人代拿佛牌，並公開身上多處瘀青、手銬痕跡；他透露，園區內因為食物短缺，彼此還會鬥毆搶食，境遇極慘，有如地獄走了一遭。

▲▼「小翁立友」遭關押緬甸園區193天獲釋，神情憔悴，全身多處瘀青。（圖／民眾提供，下同）

▲▼「小翁立友」陳康岳遭關押緬甸園區193天獲釋，神情憔悴，全身多處瘀青。（圖／民眾提供，下同）

陳康岳回憶時，臉上仍難掩驚恐之色，去年9月，他去泰國曼谷要購買賽車零件，順便玩個幾天，被陳姓友人得知後，陳男委託他幫忙帶佛牌回來，不但會出機票錢，也會給一點分潤，還交代說，過去泰國一切都聽另一名楊姓男子的話。

陳康岳不疑有它，心想只是幫忙順便帶佛牌，有沒有分潤也沒關係，反正自己身上也有帶錢，不料，他一出泰國機場，就被3人強行押上車。

陳康岳被押上車後，心想明明是在曼谷，為何車子開了好久，一路上不但行動被限制，還不能下車，至少經過三個檢查哨，後來一下車，人竟然是在緬甸。

▲▼「小翁立友」遭關押緬甸園區193天獲釋，神情憔悴，全身多處瘀青。（圖／民眾提供，下同）

陳先在泰國的泰昌園區被關在小黑屋14天，再被仲介賣到緬甸交克園區，開始從事詐騙，不但被園區主管告知他已在詐騙園區，還叮嚀不要反抗，否則會有生命危險。

他身陷詐騙園區時，陳姓男子在台灣不斷向他家人勒贖金錢，從數百萬一直喊價，最後在友人以及警方協助下，交付30萬元贖金才得以回台。

陳康岳公開身上多處傷痕，手腕處有明顯被手銬長期銬住的痕跡，右手臂多處疤痕，當地水質差，一旦抓傷有了傷口，就會因細菌感染流膿，背部則是一片瘀青，因為被毆打，至於右手指節為何受傷？他坦言，園區食物短少，彼此有時會互相鬥毆爭搶。

▲▼「小翁立友」遭關押緬甸園區193天獲釋，神情憔悴，全身多處瘀青。（圖／民眾提供，下同）

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