▲桃園「青春×科技」講座，助家長掌握數位時代教養策略。（圖／梁淑貞提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著科技的快速發展，家長在教養孩子時面臨前所未有的挑戰。為協助家長應對數位時代帶來的變革，桃園市雙軌教育訓練發展協會日前於桃園區舉辦「青春×科技：家長如何應對數位時代的挑戰」講座，針對20至65歲婦女設計課程，協助家長學習如何引導孩子健康使用科技，培養良好的數位素養，提升自我照顧的能力。

▲咖啡立體拉花手作課程。（圖／梁淑貞提供）

桃園市雙軌教育訓練發展協會理事長梁淑貞25日指出，「青春×科技：家長如何應對數位時代的挑戰」講座，上午場邀請「巴哥來了」網路行銷公司創始人呂學遠擔任講師，與家長探討數位時代的特徵與挑戰、家長的角色與責任、實用教養策略，以及如何在數位環境下，維持心理健康與親子關係的平衡，讓家長了解如何協助孩子成為負責任的數位公民，也能學習減少科技對家庭生活可能帶來的負面影響，建立更健康的親子互動模式。

▲桃園市雙軌教育訓練發展協會舉辦「青春×科技」講座。（圖／梁淑貞提供）

而在現今快速變遷的社會中，婦女往往承擔照顧家庭的重要角色，因此，協會特別關注婦幼的發展與需求，致力於提供實用的學習與成長機會，除了專業講座外，下午場更邀請業界菁英劉昱萱講師教授「咖啡立體拉花手作課程」，讓與會者在放鬆心情的同時，也能體驗創作的樂趣，提升生活質量。

梁淑貞說，協會長期關注婦女與家庭的發展，透過本次活動，期盼能夠幫助家長提升數位素養，減少科技對親子關係帶來的困擾，並鼓勵婦女在照顧家庭的同時，也要適時關愛自己，共同邁向更美好的生活。