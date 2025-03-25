立法院是國家門面！幫派份子在康園宴席　卓榮泰責請內政部處置

▲竹聯幫主「么么」黃少岑上月病逝，享壽75歲，掀起幫內接班角力。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰於今（25日）下午4點時許得知幫派份子於將在立法院康園餐廳舉辦宴席後，旋即指出「立法院是國家的重要門面，立法院的餐廳絕對不能成為幫派的聚會場所」，並請內政部必須做好必要處置，經內政部向立法院反應國家形象及維安考量後，立法院遂請康園餐廳配合處理。

竹聯幫主「么么」黃少岑上月病逝，享壽75歲，據悉有3大勢力為了接班暗自角力，分別是竹聯幫青堂資深大老世川、愛堂大老扣頭以及地堂大老鍾馗，江湖傳出鍾馗原本將在今晚6時許，於立法院裡的康園餐廳邀集2桌媒體一同餐敘，屆時將由統促黨主席張安樂宣布，鍾馗將脫離統促黨接任幫主，但最後餐廳取消訂位。

對此，綠委郭國文批評，太囂張了吧，國會竟然淪為幫派之地？原訂今天晚上「中華統一促進黨」總裁張安樂，以舉辦竹聯幫幫主投票為由，邀請竹聯幫35個堂口負責人到立法院內的國會餐廳舉行餐敘與投票。

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郭國文質疑，現在韓國瑜不只放任紅統記者干擾議事，還要讓國會殿堂淪為幫派票選新幫主的場所嗎？又紅又黑是韓國瑜的新代表色嗎？

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郭國文指出，結果，立法院以今天院會可能延長至凌晨12點為理由，將所有康園餐會取消，竟然不是因為國會不歡迎幫派份子聚集，現在立法院已經有藍白在毀憲亂正了，請韓國瑜院長不要連最後一點尊嚴都拋棄，淪為幫派之地。

立法院表示，晚上議事可能延長，考量有安全疑慮，按照安全標準請康園餐廳暫停營業，並管制人車通道，畢竟立法院是以開會為主。