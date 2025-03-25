快訊／Andy現身了！穿白帽T燦笑抵達警局：我先做筆錄

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

YouTuber眾量級Andy日前PO文開撕前女友兼前搭檔張家寧，怒控張家人掏空他所有，讓他失去頻道經營權，事件引發外界熱議。家寧媽媽日前依照個資法及妨害名譽等案由向Andy提告，Andy今(25日)下午按照通知書上規定，現身林口警分局製作筆錄。

▲Andy遭家寧媽媽以個資法、妨害名譽提告，稍早現身林口分局製作筆錄。（圖／攝影中心）。

透過畫面可以看到，Andy穿著白帽T現身，下車後還露出燦笑面對記者，並雙手合十用台語說表示，「拍謝拍謝，我先做筆錄」。