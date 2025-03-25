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陸配亞亞今晚12點前需離境　移民署：若逾期將押解機場強制出境

▲▼ 內政部駐衛警中隊長出面接收陸配亞亞陳情書，並轉交內政部 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內政部駐衛警中隊長出面接收陸配亞亞陳情書，並轉交內政部 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪／台北報導

陸配「亞亞」劉振亞透過在抖音、YT設立「亞亞在台灣」，她與女兒「小當歸」經常拍攝視頻表達中國武統台灣的不當言論，日前遭看不下去民眾檢舉後，移民署認定違反入出國移民法、兩岸人民關係條例，依法廢止其依親居留許可，限期在25日前離開台灣，據了解，移民署日前召集署本部入出國業務與北區事務大隊外勤人員召開專案會議，將模擬多套劇本，務求讓劉振亞順利離開台灣。

移民署統計：劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」，有多部她與女兒影片涉嫌介紹大陸剛成軍的四川登陸艦、並意有所指「也許很快就會立下第一功」，暗示將武統台灣，引發兩岸民眾譁然。

▲▼ 內政部駐衛警中隊長出面接收陸配亞亞陳情書，並轉交內政部 。（圖／記者黃彥傑攝）

知情者透露，亞亞透過配合對岸統戰言論劇本與女兒多次宣揚祖國強大及推銷統一是時代趨勢，亞亞也因此在抖音吸引超過40萬名粉絲，可謂嫁來台灣，卻以製播統戰武力統一台言論獲得曝光率，日前移民署審定廢止她在台居留許可後，兩岸民眾難得口徑一致拍手叫好。

對岸網友嘲諷「她總算可以回到她每天嚮往的祖國了」，也有眼尖網友發現，亞亞最新錄下視頻感傷離台「將陷入萬劫不復的深淵」，中國網友發現原來亞亞表裡不一，回歸祖國竟是陷入深淵，足見亞亞愛祖國只是追逐視頻流量的操作。

移民署表示：亞亞最遲須在今天深夜12點前離開台灣，且管制5年內不得申請依親居留，若逾期移民署將動員外勤隊員直接押解機場強制出境；另外，根據兩岸人民條例19條及大陸地區人民及港澳居民出境處理辦法規定，強制出境衍生額外費用，須由亞亞繳納或在台保證人負擔，逾期未繳納得依法強制執行。

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