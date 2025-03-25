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反惡罷闢謠網站上線！　國民黨：年輕人吹起台灣「反綠」風潮

▲國民黨今舉行記者會，推出「反對惡罷，還錢於民」制罷全國網站。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今舉行記者會，推出「反對惡罷，還錢於民」制罷全國網站。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立委大罷免活動全台遍地開花，國民黨今（25日）舉行記者會，推出「反對惡罷，還錢於民」制罷全國網站，內含「惡罷時間軸」、「事實3分球」、「114年總預算闢謠區」、「反惡罷下載專區」、「反惡罷志工團登記」，以即時的謠言澄清，破解民進黨惡罷作為。國民黨副發言人鄧凱勛說，近日在社群媒體上，很多年輕人吹起一股「我是臺灣人，我反綠」的風潮，代表民進黨的胡作非為已經受到人民的反撲。

國民黨發言人楊智伃指出，國民黨最新推出網路社群的闢謠平台，讓全台國人一眼看清民進黨的造謠與謊言，該網站納入非常多正確資訊與事實真相。其中，「反對惡罷，還錢於民」網站上有「制罷全國」的標誌，取自日本知名籃球漫畫的口號諧音，要反制、抵制、抗衡大惡罷，以此表達號召全國反對惡罷的決心。

楊智伃強調，國民黨是一個團隊與大家庭，用最團結的力量團結所有藍營支持者與在野力量；此外，籃球球賽有著不放棄的精神，若罷免是一場球賽，現在才剛打到第一節，當比賽還沒結束，他們不會放棄，會用策略編排各項角色，努力打拚。呼籲支持者下載闢謠圖卡、影片，勇於廣傳。

楊智伃說，網站「惡罷時間軸」，要讓大家看清賴清德總統與民進黨團總召柯建銘搞惡罷的真相，其實就是為了民進黨以及綠友友們的自身利益，國民黨以罷制罷，備戰不求戰，民進黨執政團隊才是惡罷的始作俑者。

國政基金會副執行長凌濤說，「事實3分球」打爆謠言區，就是要反制全國各地藍委遭受的惡罷謠言。他列舉「民進黨議員簡舒培造謠立委徐巧芯租滿場地」例子，事實是徐巧芯不僅每個場地都繳保證金，且還有很多活動中心的空間可以借，還是民進黨希望北市府為罷團「打折」，如同徐巧芯所言「是不是未來連呼吸都有錯？」

凌濤提及，民進黨立委吳思瑤造謠藍委王鴻薇刪消防預算，真實的情況是今年的消防預算一毛都沒有刪，凍結2.6億元預算解凍後即可動支，但民進黨至今一個解凍案都不送，為了大罷免擺爛到底。此外，前立委高嘉瑜造謠藍委李彥秀有綠卡，連基本的查證都沒辦法做到，就讓反惡罷造謠專區一一破解。

針對「114年總預算闢謠區」，楊智伃舉例，柯建銘稱國防潛艦預算20億元遭全數刪除，事實是國防部長顧立雄稱SAT海測後才會動支，故凍結50%，並未刪減任何預算。此外，勞動部長洪申翰公然造謠育嬰留職津貼遭刪減及凍結，事實是育嬰留職津貼的主要經費來自就業保險基金，占比6成，這筆預算根本還沒進入審查程序，剩下2成來自勞動部的獎補助費，但這筆預算完全沒有被刪減或凍結。

楊智伃也說，民進黨立委林俊憲、何欣純、郭昱晴造謠公費留學獎學金預算被刪，導致學生無法留學，事實是民進黨假政策宣講之名，行鼓吹大惡罷之實。今年度公費留學金預算編列9億1043萬元，立法院一毛未刪，去年度獎學金編列7億7195萬1千元，增幅達17.94%。

國民黨副發言人鄧凱勛痛批，卓榮泰帶領的行政團隊成為造謠大軍，跟柯建銘帶領的民進黨立委比造謠，「造謠只要出一張嘴，但是闢謠要跑斷腿」，近日在社群媒體上，很多年輕人吹起一股「我是臺灣人，我反綠」的風潮，代表民進黨的胡作非為已經受到人民的反撲，尤其過往比較支持綠營的年輕人也已經看破民進黨的手腳，歡迎大家一起成為反惡罷志工。

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