2025新北詩歌節開跑！五股守讓堂體驗「人間四月天」主角

▲2025新北詩歌節開跑！民初服裝體驗、五感市集。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

林徽音筆下的人間四月天，讓春天多了一份詩意的想像，於昨（22日）揭開序幕的2025新北詩歌節，以「我和春天有一個約會」為主題，除了在春日裡帶來繽紛的詩意饗宴，五股守讓堂也特別佈置了文學場景，為期一個月的活動期間將免費提供民初服裝體驗，邀民眾一起來當人間四月天的主角，來一場詩歌與春天的約會。

新北市一年一度的詩壇盛會「2025新北詩歌節」，22日於五股守讓堂正式起跑，約30名詩人共襄盛舉，詩人焦桐、古月、白靈、廖咸浩與劉曉頤也特別吟誦了創作詩，邀大家一起不負春光與「詩」行，為活動增添了別樣魅力。現場還有「詩與生活市集」，透過手作詩意音樂盒、芳香詩袋、詩句纏繞畫以及咖啡與詩的味覺對話等五感體驗，帶領民眾在數位時代中，透過感官與溫度，感受「詩」的美好。

新北市文化局副局長于玟表示，今年的新北詩歌節在春暖花開的時節舉辦，也特別以「我和春天有一個約會」為主題，結合電影、繪本、市集、音樂、時尚、飲食、閱讀等多元形式，讓詩歌更貼近生活；活動地點除了五股守讓堂外，也擴及到新北市圖總館及全市10個分館，另外也結合臺師大噴泉詩社、淡江迎曦現代詩社等校園詩社、以及明志科技大學、國立臺灣師範大學等大專院校共同參與，希望讓詩可以深入城市每個角落，與更多人分享春天的浪漫詩意。

2025新北詩歌節「我和春天有一個約會」將自3月22日起持續至4月22日止，活動內容包括「詩與電影」、「詩與繪本」、「詩與音樂」、「詩與飲食」、「詩學座談」、「詩學講座」、「詩的光影旅程」影展以及「詩的紙上花園」詩集展等，3月23日起白靈、楊渡、蔡素芬、陳克華、凌性傑、佘佳燕、楊小濱、劉曉頤、廖偉棠等不同世代的傑出詩人，將一一從「詩創作與閱讀」3月23日 、「庶民玩詩時代來了—你也能AI詩圖共創」3月29日、「詩與內心的故事」4月16日、「尋找一首詩」4月19日、以及「我的詩生活」4月13日等不同角度與大家暢談詩。

3月29日焦桐則分享詩的影像故事，透過義大利影史佳作《郵差》與美國經典電影《春風化雨》，解讀影像中的詩意密碼；4月20日樂評人馬世芳將帶大家從美國搖滾詩人巴伯狄倫的文字魅力中，尋找音符與詩句之間共鳴。還有親子專屬的趣味童詩，3月30日童書作家、手工書達人王淑芬「詩繪本與繪本詩」，將為大家介紹中外童詩繪本，讓爸爸媽媽可以和孩子一起讀詩，享受詩意的美感；4月19日兒童文學家林世仁「畫出心中的小怪獸—開在心底的《古靈精怪動物園》」趣味童詩工作坊，則以遊戲的方式引導兒童進入詩的世界。

「詩的光影旅程」影展則精選《巴黎夢想家》、《填詞L》、《生命之詩》、《書店裡的影像詩》、《詩》、《他們在島嶼寫作》、《這條路上：百年童謠的誕生》等7部充滿詩意、與詩相關的主題電影，分別於土城、永和民權、三重、蘆洲集賢、青少年、淡水、五股守讓堂等分館播映，帶大家從影像中讀詩。「詩的紙上花園」詩集展則於全市22區分館展出「經典詩集」、「現代詩選」、「童詩繪本」、「春天專題詩集」等各類型詩集，歡迎大家一起來享受與詩句交會的浪漫時光。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。