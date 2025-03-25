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夜歸女返家疑遭計程車司機兩度按電鈴　大安分局：不是同一人

記者張君豪／台北報導

3月15日23時許，北市大安警分局新生南路派出所獲報，一位女性民眾住家遭陌生男多次亂按電門鈴，被害人一開始懷疑該男子是她當天所搭乘Uber司機，但警方受理報案展開調查並約談司機到案後，發現並非監視器中的涉案人，警方據此改變偵查作為，擴大調閱案發地點監視器追查。

▲15日深夜北市大安區市民大道某社區出現陌生男子亂按獨居女家門電鈴，警方調閱監視器追查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市大安區市民大道某社區出現一名陌生男亂按獨居女家門電鈴，警方調閱監視器追查。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

這起案件發生當晚，被害女子搭乘Uber返家，當她返回北市復興南路、市民大道附近社區大樓時，沒過多久一名陌生男子鬼鬼祟祟闖入社區大樓，並來到她家門口反覆按了兩次電鈴，女子透過自家大門窺視孔赫然看到一名樣貌猥瑣男子人頭冒出，嚇得花容失色，後來女子鼓起勇氣開門查看，該男立即拔腿狂奔逃離現場。

▲15日深夜北市大安區市民大道某社區出現陌生男子亂按獨居女家門電鈴，警方調閱監視器追查。（圖／記者張君豪翻攝）

由於該女子曾在Uber上與友人聊到自家住宅現況，懷疑遭司機跟蹤騷擾，但警方調查後發現另有其人，警方證實本案目前成立專案小組，據女被害人描述案發過程及嫌疑人特徵，擴大調閱監視器，全案將朝涉嫌侵入住居及觸犯跟蹤騷擾防治法偵處。

大安分局強調：目前增派警力對該區域加強規劃巡邏勤務工作，並將指派專人實施住宅安全檢測，對於有不法意圖之分子亦將全力查緝到案，以維社區住宅安全。

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