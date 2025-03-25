夜歸女返家疑遭計程車司機兩度按電鈴　大安分局：不是同一人

記者張君豪／台北報導

3月15日23時許，北市大安警分局新生南路派出所獲報，一位女性民眾住家遭陌生男多次亂按電門鈴，被害人一開始懷疑該男子是她當天所搭乘Uber司機，但警方受理報案展開調查並約談司機到案後，發現並非監視器中的涉案人，警方據此改變偵查作為，擴大調閱案發地點監視器追查。

▲北市大安區市民大道某社區出現一名陌生男亂按獨居女家門電鈴，警方調閱監視器追查。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

這起案件發生當晚，被害女子搭乘Uber返家，當她返回北市復興南路、市民大道附近社區大樓時，沒過多久一名陌生男子鬼鬼祟祟闖入社區大樓，並來到她家門口反覆按了兩次電鈴，女子透過自家大門窺視孔赫然看到一名樣貌猥瑣男子人頭冒出，嚇得花容失色，後來女子鼓起勇氣開門查看，該男立即拔腿狂奔逃離現場。





由於該女子曾在Uber上與友人聊到自家住宅現況，懷疑遭司機跟蹤騷擾，但警方調查後發現另有其人，警方證實本案目前成立專案小組，據女被害人描述案發過程及嫌疑人特徵，擴大調閱監視器，全案將朝涉嫌侵入住居及觸犯跟蹤騷擾防治法偵處。

大安分局強調：目前增派警力對該區域加強規劃巡邏勤務工作，並將指派專人實施住宅安全檢測，對於有不法意圖之分子亦將全力查緝到案，以維社區住宅安全。

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