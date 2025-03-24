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國軍加薪　沈富雄反點出「台灣真正問題」太嚴重

▲▼ 連志願役的流動率都高得嚇人，戰鬥部隊要有足夠完訓的熟手幾乎是緣木求魚。（圖／國防部發言人臉書）

▲國軍加給。（圖／國防部發言人臉書）

記者張靖榕／綜合報導

國軍志願役人員待遇調整政策近日公布，志願役加給將調升新臺幣3,000至5,000元，戰鬥部隊加給則分別調高至12,000元與7,000元。前立委沈富雄表示，雖然調薪確實對部分人具有吸引力，但真正問題不在待遇，而是台灣少子化危機日益嚴峻。

沈富雄23日受邀上政論節目《少康戰情室》時指出，加薪後志願役二兵薪資可達57,000元，少尉則為70,000元。他稱，這樣的薪資對剛畢業的年輕人來說「食之無味、棄之可惜」，與外送、快遞等高強度工作的收入相近，但性質與風險並不相同。他認為，儘管國軍待遇改善有可能吸引志願役加入，但更核心的問題仍在於兵源逐漸枯竭。

沈富雄表示，台灣面臨極為嚴重的人口衰退問題，根據統計，39年前他回國時，台灣一年出生人口為38萬人，如今則下降至13萬人，而且還在持續減少，從私立學校活不下去就知道了。

他進一步指出，台灣未來恐怕不僅面臨徵兵困難，甚至會出現垃圾無人清理、警力短缺等社會基本功能運作不全的狀況。他呼籲國軍應重新檢討整體作戰思維，考慮投入無人機、無人艇等「無人化」戰力發展，降低對人力的依賴。

沈富雄直言，若台灣人整體上「不願意打仗」，那就應該盡快投入無人裝備的研發與部署。

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國軍沈富雄少子化

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