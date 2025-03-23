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女登阿里山特富野落單　被發現「趴地」斷氣！山友輪流CPR救不回

記者許力方、翁伊森／嘉義報導

嘉義阿里山也傳出意外，有4名登山客在特富野古道健行途中，赫然發現有一名女山友面朝下、倒趴在步道不起，趕緊報案，即使輪流實施CPR搶救，帶救護人員抵達急救，仍回天乏術不治。警方初步調查，死者60歲李姓婦人原來前一天跟朋友一起來健行，因腳程慢落單，沒想到竟被其他山友發現已倒地昏迷不醒。

4名登山客22日上午9時許前往阿里山登山，前往特富野古道健行，於11時43分行經古道約4.2公里處，驚見李女面部朝下、趴臥在步道上，疑似失去意識，嚇得趕緊通報119。警消獲報後隨即線上指導山友對李女CPR搶救，並陸續有山友輪流CPR，救援人員下午1時許抵達現場，接手持續急救40分鐘，仍無法恢復生命跡象，經聯繫家屬告知現場狀況後停止急救。

▲▼ 女登山客趴臥阿里山古道，緊急搶救仍回天乏術 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲女爬阿里山古道趴地斷氣，山友CPR救不回。（圖／記者翁伊森翻攝）

李女被發現後經搶救近2小時仍不治，救援人員將身亡的李女固定在簡易擔架上、合力背出特富野古道，後經由救護車送往阿里山香林衛生室等候家屬。

警方初步調查，李女其實是組團上山健行，前一天與朋友一起到古道，期間因體力跟不上其他隊友、腳程慢落單，獨自走在隊伍後面，後來同行友人察覺不對勁，回頭要找人，結果就發現旗山友正在對倒地不醒的她急救。至於李女是何時倒下無人目擊，直到被其他登山客發現時，她已不省人事。

▲▼ 女登山客趴臥阿里山古道，緊急搶救仍回天乏術 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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