　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吹風機入風口竟可抓蚊子　網友實測後大讚：生活智慧王

▲▼洗頭,吹風機,頭髮,頭皮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友發現吹風機入風口的吸力可以抓蚊子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

近日有網友無意間發現，可以利用吹風機入風口的吸力抓蚊子，從此就沒再徒手打過蚊子了。網友將這個妙招分享到Threads，就有其他網友實測後大讚「生活智慧王」，也有其他網友分享自己的妙招，表示「天花板的蚊子，可以用吸塵器抓」。

睡覺時，若有蚊子在耳朵旁嗡嗡嗡地飛是非常惱人的。近日有網友在Threads發文表示，在睡覺時發現房間有蚊子闖入，於是他便拿起吹風機抓蚊子。從原PO發布的影片可以看到，1隻蚊子在房間內飛，原PO拿著吹風機往蚊子揮過去，利用後方入風口的吸力，將蚊子牢牢吸在網格上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此網友指出，自從某天發現可以利用吹風機入風口的吸力抓蚊子後，就沒有徒手打過蚊子了。就有網友看到貼文後，忍不住在家實測，成功後也留言表示「剛好有蚊子可以拿來試，還成功了。」不過也有用同樣方法抓蚊子卻失敗的網友表示「很久以前試過了，我一打開吹風機，蚊子早就躲得千里遠了，我家蚊子感覺每個都碩士班的」。

原PO貼文一出，引起網友熱議，紛紛大讚「太神了！必學！」、「根本生活智慧王」，也有網友分享自己的秘招「用酒精噴，絕對準確」、「這題我會！我用吸塵器！讓牠在集塵區愛的魔力轉圈圈」、「曾經我也做過一樣的事，電蚊拍、吹風機、吸塵器、噴酒精這些都有讓我成功滅蚊，我現在的擊殺率大概90％」。

延伸閱讀
現在家長都親自接送？她曝「小一走路上學」　一票人點頭：公車也照搭
山道猴弟弟車禍變「長照患者」　父母堅持每月燒20萬救人…女兒痛訴：心很累
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紙碗、耐熱塑膠袋何者比較毒？「答案顛覆印象」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吹風機入風口竟可抓蚊子　網友實測後大讚：生活智慧王

王品頂級牛排THE WANG營業5年熄燈　2度獲米其林「停業原因」曝光

2年輕男女墜谷380公尺！玉管處難過發文示警：不要被好天氣騙了

紙碗、耐熱塑膠袋何者比較毒？　答案顛覆印象

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

快訊／20:48花蓮縣近海規模4.5地震　最大震度2級

美YTR樂樂法利「被禁止入境」來台夢碎　移民署回應了

中華眷總晚會800位「眾星雲集」！趙怡：把前輩光榮故事發揚光大

長榮班機傳「旅客身體不適」！緊急折返曼谷

「多金帥老公尺寸超小」常弄濕床單　F奶人妻崩潰：懷念前男友

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【意外的重逢】飼主請ChatGPT改圖　驚喜見已逝毛孩出現感動哭

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

吹風機入風口竟可抓蚊子　網友實測後大讚：生活智慧王

王品頂級牛排THE WANG營業5年熄燈　2度獲米其林「停業原因」曝光

2年輕男女墜谷380公尺！玉管處難過發文示警：不要被好天氣騙了

紙碗、耐熱塑膠袋何者比較毒？　答案顛覆印象

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

快訊／20:48花蓮縣近海規模4.5地震　最大震度2級

美YTR樂樂法利「被禁止入境」來台夢碎　移民署回應了

中華眷總晚會800位「眾星雲集」！趙怡：把前輩光榮故事發揚光大

長榮班機傳「旅客身體不適」！緊急折返曼谷

「多金帥老公尺寸超小」常弄濕床單　F奶人妻崩潰：懷念前男友

離家25年被宣告死亡！他突然「死者甦醒」出現在彰化

川普過去24小時都忙什麼？　10件事一次看

0050分割！近百萬股民有同意權　19家券商4／2受理電子投票

正妹實況主遭蟑螂爬胸口！　看重播確認...嚇哭飆三字經

生活熱門新聞

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

紙碗、耐熱塑膠袋何者較毒？答案意外

王品頂級牛排THE WANG營業5年熄燈　停業原因曝

快訊／9縣市低溫特報！明晨下探10度

長榮班機傳「旅客身體不適」　折返曼谷

閃過新光三越氣爆「火鍋界LV」最大店落腳七期

散布武統被驅！小微嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

「帥老公尺寸超小」常弄濕床單！F奶人妻崩潰

她幫家寧擬解釋聲明！全場讚爆：這我買單

偽造IG截圖！家寧律師「3點反擊了」不移除就提告

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

更多熱門

相關新聞

紙碗、耐熱塑膠袋何者較毒？答案意外

紙碗、耐熱塑膠袋何者較毒？答案意外

隨著現代人生活倚重外賣外送，「塑膠也成了『隱形餐點』！」專家建議外帶食物前可先想想，「紙碗、耐熱塑膠袋何者比較毒？」答案是紙碗，因為耐熱塑膠袋的塑膠微粒零檢出，完全顛覆一般民眾的印象。專家告訴CTWANT記者，「關鍵在於材質，檢測的耐熱塑膠袋分別是PP、HDPE能耐高溫，而多數塑膠淋膜使用LDPE材質，超過攝氏90度就有風險。」

69歲才戀愛！老翁交往「小17歲初戀」家產遭挖空

69歲才戀愛！老翁交往「小17歲初戀」家產遭挖空

減齡顯氣色「櫻花粉」精品包推薦

減齡顯氣色「櫻花粉」精品包推薦

日本高中妹網賣原味校鞋　價格驚人超槍手

日本高中妹網賣原味校鞋　價格驚人超槍手

柯文哲被羈押出現血尿！　半夜被痛醒

柯文哲被羈押出現血尿！　半夜被痛醒

關鍵字：

周刊王吹風機蚊子抓蚊子

讀者迴響

熱門新聞

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

破4千人湧綠營花蓮宣講　中職傳奇球星拉弓：一定要三振傅崐萁！

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

桃園色人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

侯佩岑《浪姐6》鬆口談與周董戀情

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

紙碗、耐熱塑膠袋何者較毒？答案意外

監理站逼手測溫20秒　車主燙傷要告了

更多

最夯影音

更多

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面