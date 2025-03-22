吹風機入風口竟可抓蚊子　網友實測後大讚：生活智慧王

▲網友發現吹風機入風口的吸力可以抓蚊子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



文／CTWANT

近日有網友無意間發現，可以利用吹風機入風口的吸力抓蚊子，從此就沒再徒手打過蚊子了。網友將這個妙招分享到Threads，就有其他網友實測後大讚「生活智慧王」，也有其他網友分享自己的妙招，表示「天花板的蚊子，可以用吸塵器抓」。

睡覺時，若有蚊子在耳朵旁嗡嗡嗡地飛是非常惱人的。近日有網友在Threads發文表示，在睡覺時發現房間有蚊子闖入，於是他便拿起吹風機抓蚊子。從原PO發布的影片可以看到，1隻蚊子在房間內飛，原PO拿著吹風機往蚊子揮過去，利用後方入風口的吸力，將蚊子牢牢吸在網格上。

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對此網友指出，自從某天發現可以利用吹風機入風口的吸力抓蚊子後，就沒有徒手打過蚊子了。就有網友看到貼文後，忍不住在家實測，成功後也留言表示「剛好有蚊子可以拿來試，還成功了。」不過也有用同樣方法抓蚊子卻失敗的網友表示「很久以前試過了，我一打開吹風機，蚊子早就躲得千里遠了，我家蚊子感覺每個都碩士班的」。

原PO貼文一出，引起網友熱議，紛紛大讚「太神了！必學！」、「根本生活智慧王」，也有網友分享自己的秘招「用酒精噴，絕對準確」、「這題我會！我用吸塵器！讓牠在集塵區愛的魔力轉圈圈」、「曾經我也做過一樣的事，電蚊拍、吹風機、吸塵器、噴酒精這些都有讓我成功滅蚊，我現在的擊殺率大概90％」。

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