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建商蓋一半跑了！清水大樓5、6樓突坍塌　住戶：鋼筋外露超可怕

▲清水50年大樓塌陷。（圖／市府提供）

▲清水坍塌大樓早在興建過程中就風波不斷，建商與地主合資興建，未完工就因資金問題落跑。（圖／市府提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中清水區一棟屋齡50年的6樓層高大樓凌晨突然坍塌，所幸並無造成人員傷亡。不過當地里長王慶源透露，當初這棟大樓是地主以及建商合資興建，結果建商房子還沒蓋完就落跑，導致50年來大樓的5、6樓一直是未完工的空屋，甚至無窗門遮風避雨；也有住戶表示，2年前因外牆修繕才發現5樓和6樓鋼筋裸露、掉水泥塊，直呼恐怖。

房仲業者表示，住戶若無管委會，必須先成立自救會，找公正單位、估價師等，且提出證明坍塌5、6樓坍塌與未完工有關，才有辦法進行求償。

▲清水50年大樓塌陷。（圖／市府提供）

坍塌大樓屋況不佳，但因租金便宜，仍有不少民眾承租，多半住在2、3樓。西寧里長王慶源電訪時表示，當初是大樓建商與地主合建，但大樓只蓋到4樓，建商就因資金問題倒閉，因此5、6樓版模拆除後就無後續工程；此外，有住戶提到，2年前因外牆修繕才發現5樓和6樓鋼筋裸露、掉水泥塊，直呼恐怖，也有人說，兩週前就有發生過水泥塊掉落事件。

這次坍塌事件中，有9戶26人經由台中市政府安排暫住旅館安置，社工將持續關懷，協助安排依親或租屋。若10天旅館安置結束後仍有居住需求，將請區公所評估開設臨時避難收容處所，以照顧受災住戶；另外還有8人經評估後，住所無虞，暫時回大樓居住。

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