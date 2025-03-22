愛神又來了！婦為愛沖昏頭4度受騙...險匯165萬　高雄警急阻詐

▲徐姓婦人誤信詐騙集團差點匯出165萬元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名徐姓女子（70歲）日前在臉書結識一名化名「許林輝」的男子，兩人迅速發展網戀，對方推薦她投資期貨平台，聲稱穩賺不賠。徐女照指示操作後「獲利」24萬美金（約台幣792萬元），但要提領時卻被要求先支付5萬美金保證金。徐女昨（21）日中午前往鹽埕區大勇路銀行，欲提領165萬元現金支付保證金，幸好行員警覺性高，立即通報七賢路派出所巡邏員警劉恩宇、陳柏豪前來攔阻，成功保住徐女的積蓄。

警方發現，徐女2年內已受騙3次，昨天已經是第4次，所幸都被警方攔下，詐騙集團以「先小額入金、製造獲利假象」的手法，誘使被害人投入大筆資金。徐女原本深信不疑，直到員警到場說明這類「先匯款才能領錢」的手法是典型詐騙，才驚覺差點落入陷阱。警方告知，這類詐騙通常會要求下載不明APP或登入假投資網站，操縱帳戶數據來營造「獲利假象」，吸引受害人持續加碼投資，最終血本無歸。

鹽埕警分局呼籲，近來「愛情詐騙及投資詐騙」手法層出不窮，詐騙集團利用感情建立信任，再誘導投資賺錢。民眾若在社群平台認識「外國菁英」、「投資高手」，或是被要求下載來路不明的APP、支付保證金等，都應立即提高警覺，避免財產遭詐騙集團掏空。