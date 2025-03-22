台中清水大樓凌晨坍塌　在地人曝上週異狀

▲台中市清水區中興街一棟大樓今凌晨1點多5、6樓層突塌陷。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台中市清水區中興街一棟地上6層的大樓，今（22）日凌晨1點多5、6樓層突塌陷，消防獲報趕到已疏散建築內住戶34人，事故原因待有關單位進一步調查釐清。

據了解，塌陷意外發生於凌晨1點多，5、6樓層並無人居住，因此沒有造成受困受傷情形，但受到影響的樓下住戶共疏散34人，被安置到附近的旅館。

▲台中清水大樓凌晨坍塌警，消緊急疏散34住戶。

有網友在臉書社團「清水小鎮」PO出大樓塌陷照，提醒大家注意繞道而行，在地的網友也紛紛在底下討論，「我上禮拜經過就有看到他上面的樓頂已經一個洞一個洞的塌陷了，我還以為裡面沒有住人只有1樓有攤販」「沒有完工的樓層，加上年久失修。 結構層易受雨水、海風鹽份、陽光的風化作用，時間久了就會倒塌。而且之前歷年來的地震，多少對結構有影響」「最近有人在賣這個華夏公寓，當初看就覺得結構很奇怪，希望大家都平安」。



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