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陸配小微也被驅！拍片崩潰嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

▲▼ 陸配「小微」。（圖／翻攝抖音）

▲陸配小微稱，「我一個婦女就能威脅到台灣政府了」。（圖／翻攝抖音）

網搜小組／劉維榛報導

陸配「亞亞」劉振亞因「鼓吹武統」被移民署廢止居留許可，3月25日前須離開台灣，不僅如此，陸配「小微」及「恩綺」也涉嫌發布類似影片須限期離台。然而，小微仍拍片批評「我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了」，讓網友反擊「把垃圾掃出去很正常」。

移民署21日表示，大陸配偶「小微」於網路發布多部影片，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等涉及消滅我國主權之鼓吹武統侵略言論，經積極調查事證，並通知當事人陳述意見，於會商大陸委員會等相關機關意見後，已廢止其依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

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對此，小微在抖音崩潰表示，有台灣的記者上門要採訪，她想說的是，「台灣政府就是這樣作為的嗎？來欺負三個孩子的寶媽，台灣這個地方是言論自由，我喊一喊台灣是中國的台灣，我喊一喊台灣早晚滿地插滿五星紅旗，台灣政府就怕了，我一個婦女就能威脅到台灣政府了」，並回嗆記者「你敢報導嗎？」

小微繼續怒罵，「就這樣廢了我的居留證，這就是我想要說的話，台灣政府就這麼沒有作為，一個婦女喊一喊他就害怕了，丟臉啊！丟到國際新聞上去了。」

▲▼ 陸配「小微」。（圖／翻攝抖音）

▲小微貼出收到的處分書。（圖／翻攝抖音）

不僅如此，小微也另一部短片貼出處分書，「台灣丟臉丟到國際新聞上去了，三個愛國婦女在言論自由的地方，喊一喊愛國，就給他們帶來了威脅，就把我趕出台灣了...我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事，任何狂風暴雨來，我都接住。」

台灣網友們看完影片後紛紛在PTT反擊，「真的當台灣人是塑膠，忍無可忍」、「被恐嚇了，好怕，趕快送回去」、「快走不送，真這麼丟臉你就別待在這裡了」、「一起滾吧，誰理你們」、「送回中國！剛好啊」、「說完了嗎？說完那行李收一收」、「把垃圾掃出去很正常」。

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