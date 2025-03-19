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Google Pixel 9a台灣登場　對陣iPhone 16e價格超甜還有雙鏡頭

記者蘇晟彥／台北報導

被譽為「iPhone 16e」最強對手、Google 平價機種 Google Pixel 9a在台灣19日正式亮相，搭載4,800萬畫素主鏡頭與1,300萬畫素超廣角鏡頭全新設計、128GB與256GB兩種容量；在售價部分與16e拉開差距，從16,490元起，將提供鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑四色，目前官網開放預購，實際上市時間待官方宣布。

▼ Google Pixel 9a正式亮相，將提供鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑四色。

▲▼ Google Pixel 9a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Google Pixel 9a 搭載Tensor G4自研處理器，在鏡頭部分誠意滿滿，給出 4,800 萬像素主鏡頭和 1,300 萬像素超廣角鏡頭，同時是首款支援微距對焦、夜視模式下使用天文攝影進行錄影的 a 系列手機。機身採用金屬邊框，並具備進階 IP68 抗水防塵保護等級，可防塵、防摔、防潑濺。手機採用全新抗刮Actua 螢幕，並以回收鋁合金、玻璃和塑膠製成。Pixel 9a 搭載 a 系列史上容量最大的電池，電池續航力超過 30 小時。

在外型設計方面，搭載全新相機設計，精緻簡約的外型讓人耳目一新，在成就 a 系列的獨特首創之際，更同時保留 Pixel 的經典設計。相機板以大自然和水滴為靈感，外觀略帶弧形，簡單俐落，優美動人。Pixel 9a 以回收再生料製成，外框採用再生鋁合金，減少碳排放的環境衝擊。背蓋更採用 81% 再生塑膠料，包裝則是 100%採用非塑膠材料。Pixel 9a 提供 4 種顏色：鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑。

目前Google Pixel 9a已於官網開放，價格將從16,490元起。

▲▼ Google Pixel 9a 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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