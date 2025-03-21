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漫畫家1圖揭「網暴殺傷力」　金賽綸「同一笑臉」面臨反差待遇

▲▼台灣漫畫家D2對金賽綸事件有感而發，畫下網路酸民言論暴力情形。（圖左／D2；圖右／金賽綸IG）

▲台灣漫畫家D2 有感而發，畫下網路酸民言論暴力情形。（圖左／D2；圖右／金賽綸IG）

記者林育綾／綜合報導

韓星金秀賢因未成年戀情事件延燒多天，傳言金賽綸在生前遭到網路酸民攻擊。對此，台灣漫畫家D2也有感而發，畫下一名與金賽綸相似的女子畫像，並用上下圖對照，只見下圖雖然是同樣的笑容，卻已變為「遺照」，搭配網友在事件前後兩極化的留言評論，讓人感嘆「網暴」的殺傷力。

▲▼台灣漫畫家D2對金賽綸事件有感而發，畫下網路酸民言論暴力情形。（圖／Facebook「D2」）

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▲台灣漫畫家D2對金賽綸事件有感而發，畫下網路酸民、現實社會「厭女」情形。（圖／Facebook「D2」授權提供）

社會上的「厭女」情形無處不在，甚至不少女性也會出言辱罵女性。漫畫家D2在Facebook粉專分享一張創作，畫中女子微微側臉面向鏡頭，露出甜美笑容，神韻神似韓國女星金賽綸。只見上圖，女子在生前遭受到網路上的惡言攻擊，如「她配不上男神」、「看！她還在笑」、「做錯事不可原諒」、「去死」等惡意評論。

而下圖，雖是同一張笑臉，畫風卻一轉成為「遺照」，網路輿論則轉向同情，「真可憐」、「唉 是好女孩」、「遇到渣男」、「做錯事改過就好了」。這對比突顯了酸民在網路上隨意攻擊，但當事人不在後，又開始惋惜的虛偽現象。

D2在發文時表示「願女孩被這世界溫柔對待」，更在受訪時透露，這張圖的創作靈感確實來自最近熱門的新聞事件，而這樣的悲劇，其實並不是第一次發生在年輕的女孩身上，「不只在韓國演藝圈，台灣也有類似的案例，或者在我們所不知道的少女們，也面臨同樣的困境。」因此想把這樣扭曲、扼殺女孩生存本能的殘酷現實畫出來。

其他網友看了也有感，紛紛留言「你怎麼把實話說出來了」、「那些罵你的人不會在乎真相，他們只是需要一個可以罵的對象」、「從雪莉開始到現在都沒改變 我想未來也是這樣」、「每個人的情緒需要出口，公眾人物就變成箭靶了，聲援跟罵人，其實本質都是發洩情感」、「講上下兩張圖的，大部分都是同一人或是同一群人」、「⋯看見有句話，女生們活在男權社會，必須比男性更有勇氣才能好好活下去。」

D2本名為俞家燕，現擔任台南應用科技大學漫畫系專案專技助理教授，曾改編多部偶像劇漫畫《西街少年》、《微笑PASTA》、《敗犬女王番外篇》；跨域合作漫畫東立《零度領域》、布袋戲《霹靂英雄戰紀 花語狐》、遊戲《世紀群英傳》。

平時她會在接案和課餘時間，在個人粉專分享短篇漫畫與網友互動，「如果有人能從我的作品中抒發壞情緒，或者得到共鳴及安慰，就是我繼續畫下去最大的動力了。」

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