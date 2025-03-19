耕耘、傳承一甲子　「佳里佛天宮吉安堂八家將」喜迎文資授證

▲「佳里佛天宮吉安堂八家將」公告登錄為台南市民俗類無形文化資產，2025年適逢該將團創立60年，特於該宮舉辦觀音佛祖平安福宴之際，由文化局代理局長林韋旭頒發文化資產登錄證書。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「佳里佛天宮吉安堂八家將」於2024年2月經文化資產審議通過，同年3月公告登錄為台南市民俗類無形文化資產，2025年適逢該將團創立60年，今特於該宮舉辦觀音佛祖平安福宴之際，由文化局代理局長林韋旭頒發文化資產登錄證書，表達對該將團的重視與肯定。

佳里佛天宮吉安堂八家將創立於1965年，係為當時參加佳里鎮公所舉辦的「國父誕辰100週年慶祝遊行活動」而籌組。當時地方人士特聘請佳里地區歷史最悠久的八家將館—佳里吉和堂之黃水波師傅指導傳授。因師承佳里「吉和堂」八家將館，加上所在地（大路尾）所屬之行政區域為「安西里」，故採用「吉和堂」之「吉」字與「安西里」之「安」字，取名「吉安堂」。該將團同屬於「吉」字輩黃腳巾系統，固定於佛天宮神誕、蕭壠香以及交陪廟廟會時出軍，為蕭壠香科重要陣頭之一。

該將團成立至今已有一甲子的歷史，近年戮力推動傳統民俗藝陣，並積極與地方社區結合，深獲民眾認同與好評。而該將團之陣法保留傳統，排演內容蘊藏五行八卦原理，另臉譜、服飾、刑具、文物文獻自始至今保存完整，甚為難得。有別於吉字輩其他將團的集體收驚模式，該將團更常見採一對一的方式為信徒收驚祭改。

文資處表示，佳里佛天宮吉安堂八家將為蕭壠香境五團八家將之一（其他四團為：吉和堂、三五甲鎮山宮吉興堂、頂廍南天忠義堂、東勢角六安宮吉進堂），而吉和堂、三五甲鎮山宮吉興堂已具文資身分，後續將為上述將團提供適當之協助外，也會持續關注其他將團的運作、發展。而市長黃偉哲則表示，此次授證，不僅展現佳里區的文化廣度及深度，更見證吉字輩家將團的歷史發展及傳承脈絡。