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快訊／剴剴案開庭！惡保母姊妹現身　民眾北院外怒吼：唯一死刑

記者黃宥寧、黃資真、戴若涵／台北報導

台北市一歲多男童剴剴2023年底遭劉姓保母姐妹虐死！劉姓保母姊妹否認拔牙、拔指甲、餵食廚餘、燒生殖器等惡行，僅坦承綑綁、打腳底板。案件曝光後，引發人民怒火連署「剴剴案不能沉」，剴剴案19日下午進行第4次準備庭，北院外集結逾百名民眾，稍早劉姓保母姊妹現身，民眾怒喊「唯一死刑！」

▲▼ 剴剴案，劉姓保母姊妹現身 。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉姓保母姊妹現身，白色外套為姊姊劉彩萱、棕色外套為妹妹劉若琳。（圖／記者徐文彬攝，下同）

▲▼ 剴剴案，劉姓保母姊妹現身 。（圖／記者徐文彬攝）

剴剴2023年12月因呼吸困難被送醫救治，院方發現，剴剴除了營養不良外，還受有頭骨、盆骨、小腿骨受損、牙齒斷裂、指甲被拔除、生殖器燒燙傷等傷勢，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

而55歲保母劉彩萱、53歲劉若琳為兒福聯盟簽約合作的有照保母，2023年受兒盟轉介，24小時照護剴剴，卻聯手將剴剴虐死，2人原先坦承犯行，不料，2月5日第三度開庭時，2人突然改口翻供，只坦承綑綁、打腳底，稱剴剴的傷勢是自己「跌倒所致」。

至於拔牙、拔指甲、推撞牆、毆打、以爬滿蟑螂的紙杯盛裝不新鮮食物，或冰箱廚餘餵食、每天只供一餐，導致剴剴身體衰弱感染肺炎等，劉姓姊妹通通不認。

▲▼ 剴剴案，劉姓保母姊妹現身 。（圖／記者徐文彬攝）

2人的惡劣行徑引發社會眾怒，網友發起連署「剴剴案不能沉」，盼加重虐童刑責，包括將虐童致死者處以死刑或無期徒刑不得假釋，獲得7萬6千人附議，順利達標，相關主管機關需在5月16日前正式回應。

剴剴案第四次準備庭於19日下午進行，有民眾發起聲援活動，北院外集結數百名民眾，高喊「虐童零容忍」，稍早劉姓姊妹現身，只見兩人低頭快步走出，一旁民眾憤怒直喊「唯一死刑！」

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