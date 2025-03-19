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剴剴案今開庭！數百聲援民眾北院外聚集　齊聲高喊：兒虐零容忍

▲▼ 剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾 。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

▲剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、黃資真、陳韻如／台北報導

北市1歲多男童「剴剴」2023年12月疑遭保母虐死，不料劉姓保母姊妹全盤否認拔牙、餵廚餘等行徑，只承認綑綁、打腳底，今（19日）第四次開庭，已有7.6萬人上網連署，要求修法加重虐童刑責。另外，台北地院外也集結了大批聲援民眾，並高喊口號，「虐童零容忍」。

剴剴2023年底因呼吸困難被送到醫院，結果院方發現，剴剴營養不良還全身是傷，不僅頭骨、盆骨、小腿骨受損，甚至還牙齒斷裂、指甲也被拔除、生殖器燒傷等，搶救後仍宣告不治，而保母55歲劉彩萱及其妹妹53歲劉若琳涉有重嫌。

▲▼ 剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾 。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

經查，2名劉女均為兒福聯盟簽約合作的有照保母，2023年8月受兒盟轉介、24小時照護「剴剴」，卻聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，同年12月24日在家斷氣，送醫不治。

然而，開庭時，劉女2人原本坦承犯行，卻在今年2月5日第三次開庭時「改口翻供」，只承認有綑綁男童及打腳底，還稱傷勢是剴剴自己跌倒所致。至於拔牙、拔指甲、推去撞牆、持工具毆打、以爬滿蟑螂的紙杯盛裝不新鮮食物，或冰箱廚餘餵食、每天只供一餐，導致剴剴身體衰弱感染肺炎等，劉姓姊妹通通不認罪。

▲▼ 剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾 。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

▲▼ 剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾 。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

劉姓姊妹行徑引發眾怒，網友紛紛發起連署「剴剴案不能沉」，盼能加重虐童刑責，包括將虐童致死者處以死刑或無期徒刑不得假釋，獲得7萬6千人附議，順利達標，因此相關主管機關需在5月16日前正式回應。

另外，也有民眾發起聲援活動，稍早北院外也集結數百民眾，紛紛高喊口號，「虐零容忍」。其中一名邱姓女子受訪時忍不住哽咽表示，知道剴剴的事件後她哭了很多天，無法想像剴剴遭受的事情，他的那些遭遇根本不是人可以忍受的，如果剴剴能得到一些保護，就有機會活下來。

邱女表示，所有的兒虐事件都不應該被輕放，也希望民眾可以更重視，「冷漠真的很可怕」，一定要站出來，事情才有可能改變，也希望可以透過這樣，改變台灣的育兒環境。

▲▼ 剴剴案開庭，法院外聚集聲援民眾 。（圖／記者黃宥寧、黃資真攝）

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