4秒挨罰6000元！駕駛喊冤「關鍵第1秒被擋住」　法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿豪（化名）去年7月間開車行經桃園市區，因未禮讓行人挨罰6000元，他辯稱車輛通過行人只用了4秒鐘，其中關鍵第1秒被腳踏車擋住視線，根本無法確認行人是否要過馬路。但台北高等行政法院法官認為，假如當時阿豪真的被腳踏車擋住視線，更應該在行人穿越道前先行暫停，確認沒有行人再通過才是，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回。

▲阿豪未禮讓行人挨罰，辯稱是視線遭到阻擋，當下無法確認行人是否要過馬路。（示意圖／達志影像，非本案當事人及事發地點。）

判決書中記載，阿豪去年7月間開車行經桃園市區，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被檢舉舉發，挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿豪提出行政訴訟並表示，當時車輛通過行人僅用了4秒，其中關鍵的第1秒完全被腳踏車擋住，他無法看到行人是否有意過馬路，檢舉人不了解前面的狀況，主管機關也沒有考慮到這一點，作業程序顯然有瑕疵；此外，他認為檢舉人提出檢舉的時間已經超過法定期限。

桃園市政府交通事件裁決處則表示，從採證影片看來，早在阿豪的車輛靠近行人穿越道之前，就已經有行人站在枕木紋上準備過馬路，阿豪卻沒有暫停禮讓，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官檢視採證影片之後，確認在阿豪的車輛行經行人穿越道之前，的確已有行人站在枕木紋上，就算真的像阿豪所說，當時的視線遭到腳踏車阻擋，那他更應該在行人穿越道前先行暫停，確定沒有行人要過馬路再通過，不能以視線遭到阻擋為理由卸責。

法官接著表示，經調查，民眾檢舉及員警舉發程序均無違誤，最終不採信阿豪的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。