撞傷行人認罰和解　駕駛求情「保駕照」1原因被駁回

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小萍（化名）前年12月間開車行經台北市內湖區民權東路六段一帶，因天色昏暗撞傷行人，挨罰7200元，還要吊扣駕照12個月；她表明願意接受罰鍰，但事故原因是路口燈光設計有問題，希望能撤銷吊扣駕照的部分。不過，台北高等行政法院法官審理之後，表示吊扣駕照的部分依法無裁量空間，不能因為小萍的個人原因就免罰，最終裁定駁回。

▲小萍撞傷行人，認罰和解，希望撤銷吊扣駕駛執照12個月卻被法官駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小萍2023年12月間開車行經台北市內湖區民權東路六段某巷口，被警方以有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，開罰7200元罰鍰，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

小萍提出行政訴訟並表示，當時天色未亮，路口燈光設計不良，右側店家的招牌很亮，左側斑馬線卻沒有路燈，從行車記錄器影片中也可以看出，當下真的看不到行人；她自認有確實遵守交通規則，只是路口燈光設計有問題，才會導致事故發生，她願意接受罰鍰，事後也已經與受傷行人達成和解，只希望能撤銷吊扣駕駛執照的部分。

不過，台北高等行政法院法官認為，事發當時小萍的車輛與行人之間沒有任何障礙物，縱使天色未明視線昏暗，她也應該開啟大燈並暫停，確認沒有行人再通過路口，但她並未詳加確認，導致事故發生，明顯有應注意、能注意而未注意的過失，所以不能以路口燈光設計不良為由免責。

法官接著指出，吊扣、吊銷或註銷駕駛人駕照或汽車牌照的規定，是為了維護交通安全之重要公益，況且台北市交通事件裁決處依道交條例第44條第4項規定裁處吊扣汽車牌照12個月，屬於羈束處分，沒有裁量空間，無法只因為小萍個人的原因就予以免罰，最終裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。