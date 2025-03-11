牽機車過馬路算騎士還行人？　駕駛收未禮讓罰單逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛小芸（化名）去年4月間開車行經台北市中山區林森北路與長安東路口時，被警員認定未禮讓「行人」而挨罰6000元罰鍰，但該名「行人」其實是牽著機車過馬路的騎士。台北高等行政法院法官日前審理之後，認為監理所無法舉證騎士當時屬於法律規定應受保護的「行人」，最終裁定准許小芸的請求，撤銷原處分。

▲騎士牽著機車過馬路，小芸沒有暫停禮讓，事後竟收到罰單。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年4月間開車行經台北市中山區林森北路與長安東路口時，被警員當場舉發有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，因而挨罰6000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小芸不滿受罰，決定提出行政訴訟，她表示，警方認定的「行人」，其實是牽著機車走在行人穿越道上的騎士，因此希望法官能撤銷原處分。

台北高等行政法院法官檢視採證光碟影像之後，發現該名騎士頭戴安全帽，牽引的機車前後車燈都可以正常運作，並沒有證據顯示騎士是因為機件失靈或其他事故，所以必須透過人力推動的方式牽引機車過馬路，也沒有證據可以證明當時騎士屬於道交條例第44條第2項規定所保護的「行人」。

此外，法官指出，小芸的車子前懸進入行人穿越道時，與騎士之間的距離是否不足3公尺，從採證光碟影像中無法明確判斷，最終認定台北市區監理所無法舉證證明騎士為行人，就作成原處分裁罰小芸，確實有違誤，因此裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。