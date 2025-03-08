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駕駛未禮讓挨罰怪行人站著不動　法官打臉：因為沒車要讓

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小睿（化名）去年4月間開車行經桃園市一處路口，因未禮讓行人遭檢舉，挨罰6000元，但他堅稱自己有踩煞車大約4秒鐘，看到行人都沒有動，才緩速開過去，並非故意不禮讓。不過，台北高等行政法院法官檢視採證光碟內容之後，認為行人之所以不動，是因為經過的車輛都沒有暫停禮讓，最終裁定駁回小睿的告訴。

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（示意圖／ETtoday資料照）

▲小睿看見行人站在路邊不動，以為對方沒有要過馬路，於是緩速通過路口，事後卻因此挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，小睿去年4月間開車行經桃園市一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，遭民眾檢舉，進而挨罰6000元罰鍰、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

小睿不服挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時看到行人穿越道外有人站立，便立即踩下煞車減速，大約4秒鐘，然後一邊持續緩慢減速，一邊留意行人動向，發現行人都沒有動，應該是沒有要過馬路的意思，這才慢慢行駛過路口，並非故意不禮讓。

桃園市政府交通事件裁決處則認為，小睿是在通過行人穿越道後才開始減速，況且在他行經行人穿越道之前，行人已經有過馬路的動作，他卻沒有暫停禮讓，違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官當庭檢視採證光碟內容，發現小睿行經該路口時，確實有4名行人站在行人穿越道右側，而且行人與小睿的車輛相距僅2組枕木紋；雖然小睿主張行人沒有過馬路的意圖，但仔細看過影片就會發現，行人之所以沒有動，是因為當時有數輛汽車及機車接連通過，卻都沒有禮讓，行人也沒有往其他方向移動，可見他們應當是想要過馬路的，只是因為沒有車輛禮讓才會持續站在路邊。

法官表示，小睿在通過路口之前就看到有行人站在行人穿越道旁，理應暫停確認行人是否要過馬路，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

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