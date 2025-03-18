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鯊魚進逼！　抹香鯨「保護潛水客」畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲男子潛水期間遇到一隻鯊魚靠近，結果2隻抹香鯨立刻過來保護他。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名男子在非洲國家模里西斯（Mauritius）沿岸潛水期間，一隻遠洋白鰭鯊突然朝他游過來，沒想到2隻抹香鯨立刻過來「保護」他，還幫忙把鯊魚趕走。這整個過程都被拍攝下來並上傳社群媒體Instagram，至今已吸引6.6萬名網友按讚。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲整個過程都被拍攝下來，影片至今吸引超過6.6萬名網友按讚。（圖／翻攝自IG）

每日郵報報導，當時正在潛水的人就是藝術家吉羅多（Benoît Girodeau，藝名Natty Gong），依據他今年2月下旬發布的影片，當遠洋白鰭鯊（oceanic whitetip shark）朝他靠近時，第一隻抹香鯨立刻過來擋住鯊魚，還張大嘴巴去追鯊魚，後來才退至一旁，第二隻抹香鯨傳遞出「讓鯊魚離開」的訊息。

吉羅多稱，2隻抹香鯨似乎加快速度，且在追鯊魚時游得更快，其中一隻抹香鯨的位置就在他與鯊魚之間，接著抹香鯨改變游泳姿勢，來到鯊魚下方，確保鯊魚被限制在靠近水面的地方。隨後鯊魚再度企圖靠近吉羅多，另一隻抹香鯨立刻游過來，2隻鯨魚把吉羅多包圍，迫使鯊魚離開。

遠洋白鰭鯊被認為是對人類有危險性的鯊魚之一，體長可達11至13英尺（約3.4至4公尺），專家警告，其覓食行為、體型以及在潛水客周邊的不可預測性使其極具危險性。

另據海洋保育協會（Ocean Conservancy），抹香鯨是海洋裡最大的齒鯨，擁有最大的大腦，也是潛水最深的鯨魚之一，能夠潛入超過4000英尺（約1220公尺）深的海域。抹香鯨通常很溫和，但若受到攻擊則會防衛。

報導指出，目前並無官方紀錄顯示抹香鯨會保護人類免受傷害。不過專家認為，部分事件行為可被解讀為保護行為，包括吉羅多所歷經的事件。

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