逃逸移工產子自首：出生6小時猝逝　葬儀「紙箱裝嬰」火化被阻

圖、文／CTWANT

越南籍黃姓女子自雲林逃逸後北上，並在懷孕後固定於桃園市桃園區一間婦產科內進行產檢，隨後在3月4日產下一名足月、3500克的男嬰，孰料男嬰出生約6小時後，便因不明原因猝死。黃女在悲傷之際糊裡糊塗地簽屬一堆文書，卻被告知院方已轉介葬儀社，火速安排於6日進行火化，讓黃女急的當場報警阻止，經法醫相驗後初步認定男嬰無法以肉眼看出異狀，後續也將進一步進行毒物化驗。本刊也獨家掌握，黃女在領回兒子遺體後，11日下午拖著剖腹產仍未復原的身體，悲痛送別兒子。

▲越南籍黃姓女子自雲林逃逸後北上，其3月4日產下一名足月男嬰，孰料男嬰出生約6小時後，便因不明原因猝死。（圖／CTWANT提供，下同）

回顧整起事件，30歲的越南籍黃姓女子6、7年前來台後，於雲林工廠工作，隨後因故逃逸，在來台期間結識同樣為越南籍的現任男友，並在去年發現懷孕，其懷孕後則由同樣逃逸的男友一間扛起所有家計，黃女北上桃園依親，並固定前往桃園一間在移工間頗具盛名的婦產科診所就醫產檢，但過程中診所均未給予任何「媽媽手冊」。眼見肚子逐漸隆起，黃女擔心兒子出生後恐無法歸國，因此在預產期前2個月，主動向移民署自首，同時歡天喜地的準備起兒子出生後會用到的相關用品。

▲越南籍黃姓女子看著出生不到24小時的兒子被裝進棺木火化，情緒瞬間潰堤。

3月3日晚間，黃女因腹痛前往該間診所就診，隨後在同日晚間約11時許時羊水破裂，直到隔日上午，黃女難忍腹痛，希望醫生能改以剖腹產生子，經醫生同意後，黃女順利在4日上午10時30分許，產下一名3500克的男嬰。只是男嬰出生不到24小時，在其出生約7小時後，同日傍晚5時許男嬰就被發現呼吸困難、臉部發紫，經親友緊急向醫生反應後，親友稱醫師當下對嬰兒實施口對口人工呼吸，急救約15分鐘後，便宣告男嬰不治，疑似因「天生心臟病」等因素所致，讓尚還沒完全恢復的黃女和其親友相當崩潰。

黃女的親友事後也怒控訴醫師，4日上午男嬰出生後面部紅潤、哭聲響亮，下午1時許前往察看男嬰時，發現男嬰嘴巴疑似有羊水流出、面色變白，此時也向診所內的越南翻譯表示，是否要請醫師確認男嬰狀況，該名越南翻譯僅表示，「醫師說沒問題」；而下午5時許，親友再次前往查看時，卻發現男嬰面部發紫，口鼻出現不明液體，緊急叫來醫師處理。醫師到場後僅對進行15分鐘後急救即宣告不治；不過警方到場後，醫師向警方表示，男嬰可能「內臟有問題」，急救40分鐘後仍宣告不治，雙方說法明顯有出入。

但更讓黃女崩潰的是，當時前往診所生子，診所表示剖腹產的手術費用等共7萬元，「沒先繳錢就不能生」，黃女的男友為讓女友順利生產，在外東奔西走急忙向親友借錢，好不容易湊到錢讓女友開刀，卻連口氣都來不及喘、甚至還沒好好看兒子一面，就接到兒子不幸過世消息，讓黃女的男友氣得當即與醫師理論，隨後卻因逃逸身分員警逮捕，讓2人相當錯愕，懷疑診所通風報信。

黃女儘管來台已有6、7年時間，但其中文仍不慎流利，也無法看懂中文，卻在迷糊之間在醫師的指示下簽下一份委託書，隨後在他人指示下再對著前來準備接走兒子的葬儀社繳交3萬餘元的費用，所幸懂中文的親友終於趕到現場，這才驚訝發現葬儀社預計在2天後就火速準備將男嬰火化，緊急阻止報警，才意外發現該間診所疑似利用男嬰出生未滿24小時即死亡的漏洞，以「死產」為由轉交葬儀業者，雙方因此爆發衝突，怒報警處理。

▲黃女拿著先前在診所做過產檢的超音波照與來不及給兒子喝到的奶粉和奶瓶，在靈堂前祭拜。

警方到場後，男嬰因無法釐清死因而進行解剖相驗，法醫解剖後認為以肉眼無法看出任何異狀，將進一步進行毒物化驗，並將男嬰遺體還給家屬。黃女也在親友的協助下，找到願意免費幫其承接的殯葬業者，含淚為兒子穿上衣服，將兒子放入小小的棺材內，同時希望原先收費的葬儀業者能退還其火化約1.2萬元費用，卻遭葬儀業者以「好心幫你們還虧錢」為由拒絕退款。

而讓黃女無助又氣憤的是，診所所找來的葬儀業不但倉促欲將兒子火化，事後改由其他葬儀業者接手處理後，竟還拒絕退還火化費，其在事情發生時欲將兒子接走冰存，竟連屍袋都沒有，只是簡單拿了一個紙箱便將兒子裝入，隨後連盒帶人放進太平間內。

11日下午黃女也在親友的陪伴下，悲痛將兒子火化，看著兒子被推入火葬場，黃女壓抑多時的情緒瞬間崩潰，當場哭到癱軟，痛喊兒子自出生到現在連一口奶都還沒喝到。親友們見狀也紅了眼眶，3人在一起痛哭，場面相當鼻酸。黃女後續也表示，現在只想知道兒子的死因，由於自己和男友均逾期滯留，後續在完成相關手續後，也會將兒子帶回越南安葬，並將相關事由委託桃園市新住民協會總幹事范金荷全權處理，以釐清兒子死因。

本刊實際致電該間診所詢問相關事由，該間診所醫師均不正面回應，僅表示「一切均交由司法，我不會回答你所有問題」。

而桃園市衛生局也對此回應指出，該間診所過往曾因未開立收據而有違規紀錄，其因開業已久，儘管設備老舊但均符合最低限度要求，其看診項目除婦產科外，也提供如內、外科等治療項目，根據醫療法，只要醫師具有合法醫師資格，均可以從事醫療行為，現階段多次前往該間診所稽核，未發現有違規事項。

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