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女醫檢師殞命04年奇案！預告死訊詭來電　徵信社成共犯

阿國（右）到桃園投案後，被押解回台中偵訊，他坦承一時衝動，殺害前女友。（東森新陣提供）

▲阿國（右）到桃園投案後，被押解回台中偵訊，他坦承一時衝動，殺害前女友。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2004年4月某日，台中縣梧棲鎮一名女醫檢師小玉（化名）的父親接到一同電話，對方告訴他：「你注意點，有人要對你女兒不利，趕緊過去看看」，他趕往女兒住處，驚見愛女躺在血泊中，氣絕身亡，法醫指出，死者身中17刀，利刃封喉是致命傷。

負責偵辦此案的小隊長洪桑生（退休）說，門窗未遭破壞，財物無損失，肯定是熟人所為；接著，警方在死者住處外田野裡，找到一把彎曲的水果刀，家屬表示，那把刀平常放在他們家廚房。

徵信業者打電話給阿國，要他讓小玉聽電話，小玉則暗示情況危急。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲徵信業者打電話給阿國，要他讓小玉聽電話，小玉則暗示情況危急。

警方查出小玉前男友阿國，曾到她工作的醫院糾纏；據了解，兩人在小玉就讀大學時，透過網路認識，但小玉察覺他是恐怖情人，想分手，阿國卻跑到沙鹿小玉任職的某醫院糾纏，要一起殉情，小玉嚇壞了，告訴家人，最後舉家搬遷到梧棲，她也換醫院工作，沒想到阿國竟然找上門來。

阿國（圖）逃亡十幾天後，向桃園警方投案，坦承殺害前女友小玉。（東森新陣提供）

▲阿國（圖）逃亡十幾天後，向桃園警方投案，坦承殺害前女友小玉。

家屬認定兇手一定是阿國，且有鄰居在案發前見到阿國在小玉住處附近窺探，種種證據顯示阿國涉嫌重大，於是專案小組帶著拘票到桃園抓人，但他已經人間蒸發，一直到十多天後，阿國突然主動向桃園縣刑警大隊投案，坦承殺害小玉。

小玉（圖）就學時透過網路認識阿國，畢業後想分手，對方卻糾纏不清。（東森新陣提供）

▲小玉（圖）就學時透過網路認識阿國，畢業後想分手，對方卻糾纏不清。

專案小組最想知道的是，他是怎麼找到小玉的？還有，那通預告死亡危機的電話，是怎麼一回事？阿國供稱，因為他與小玉幾乎沒有共同朋友，小玉搬家後他不曉得如何在茫茫人海裡找到愛人，於是謊稱尋找逃妻，雇用徵信社幫忙。

小玉在筆記本寫道，阿國曾持刀抵住她的脖子，讓她非常害怕。（東森新陣提供）

▲小玉在筆記本寫道，阿國曾持刀抵住她的脖子，讓她非常害怕。

徵信業者手上只有小玉家舊址，卻能透過第四台系統業者，找到她們家在梧棲的新地址。案發當天，阿國謊稱妻子在家卻不願開門，拜託業者幫忙找鎖匠開門，沒想到梧棲在地鎖匠，皆不願違背職業道德，幫非屋主開鎖，徵信業者只好遠從彰化找來一名鎖匠，許以十倍高價，才讓他願意開鎖，讓阿國進入屋裡。

家屬氣憤追打鎖匠（黃色箭頭處），認為他不應該為錢幫凶手開鎖，害死小玉。（東森新陣提供）

▲家屬氣憤追打鎖匠（黃色箭頭處），認為他不應該為錢幫凶手開鎖，害死小玉。

後知後覺的徵信業者，幫助阿國成功進入屋內後，突然覺得不對勁，打電話警告阿國，對方不耐煩地說：「我不會對她怎樣，你放心！」但他恐成幫凶，再度打電話給阿國說：「你把電話拿給女孩子聽」小玉接過電話，業者問她：「妳有危險嗎？」小玉因為害怕激怒阿國，回道：「非常、非常！」這時業者也急了，立刻追問：「需要報警嗎？」小玉回答：「需要、需要！」但阿國一把搶過手機，逕自關機。

家屬在法院外揪住徵信業者，要他為小玉慘死負起責任。（東森新陣提供）

▲家屬在法院外揪住徵信業者，要他為小玉慘死負起責任。

業者不敢報警，又沒有勇氣上樓救人，於是打電話給小玉的父親，才有了那通神祕的來電，只可惜，小玉的父親還是晚了一步，就在短短幾分鐘內，阿國殘忍殺害小玉，並從窗戶逃逸無蹤。

檢方很快起訴阿國、徵信業者及鎖匠，全案移審法院後，阿國辯稱自己並非預謀犯案，但仍被依殺人罪判處無期徒刑，至於徵信業者及鎖匠，最後分別被判8個月、6個月有期徒刑定讞，為他們的行為付出代價。


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