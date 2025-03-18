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被控衝醫院「逼害柯文哲」　北檢秀公文：請沈慶京保重身體

▲柯文哲抵達台北地檢署。（圖／記者林敬旻攝）

▲北檢發新聞稿澄清，否認逼沈慶京在京華城案中咬出柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪污案遭收押並起訴，同案被告、威京集團主席沈慶京稱，承辦檢察官曾趁他住院時不當訊問，有媒體18日報導，當時與沈慶京同病房的室友爆料檢察官「逼害柯文哲」，對此，台北地檢署公布事後向法院陳報函文，證明檢察官去年10月去醫院是要了解沈慶京身體狀況，請沈「務必保重身體」。

根據《風傳媒》報導，曾與沈慶京同時戒護就醫的另案嫌犯Y先生爆料，曾在病房內，隔著布簾聽到沈慶京抱怨檢察官林俊言到醫院會議室開庭，而過程中，律師並未到場；民眾黨Youtube頻道《民眾之聲》也在同日播放Y先生的訪談影片，提到北檢檢察官林俊言至少2次到醫院，「想要叫他(指沈慶京)咬出柯P(柯文哲)」，並恐嚇遭羈押的沈慶京「再不出去，你的菇思會被抽銀根」。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官去年向法院陳報視察沈慶京戒護醫院緣由。（圖／北檢提供）

民眾黨現任主席黃國昌表示，北檢2024年曾發新聞稿說10月到醫院，是訊問沈慶京，2025年3月新聞稿改口說是去視察，不是訊問，黃國昌質疑，北檢不僅說法前後矛盾、自打臉，甚至還被爆出去了醫院不止一次，「這樣違法濫權，從檢察總長到台北地檢署檢察長，為了迎合上意，選擇包庇、縱容，只是讓台灣司法繼續沉淪」。

北檢18日傍晚公布2024年10月23日發函給北院的最速件，證明當時已有陳報法官，一《刑事訴訟法》規定，前往視察在押被告沈慶京接受治療的醫療院所。北檢在函文中指，當年10月11日下午有通知3為辯護人到場，檢察官詢問沈慶京狀況，沈慶京表示害怕術後感染並漫談，14日上午再次前往醫院，僅1位律師律師到場，檢察官請沈慶京務必保重身體，並提供證人減刑的法條供沈慶京參考。

▲沈慶京抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈慶京因京華城案被起訴貪汙行賄等罪後，多次指控檢察官到醫院密室訊問。（資料照／記者林敬旻攝）

北檢聲明澄清，其中第1次視察結束前，依沈慶京要求，製作訊問筆錄，並由沈及律師詳閱筆錄簽名，所以在先前的新聞稿中，列為訊問沈慶京的期日之一，報導與政黨所指「無律師在場」、「密室」等情節與事實不符、並再次呼籲如對檢察官取證有意見，應於法院中主張，非透過媒體放話帶風向。

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