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上海黃浦對8歲以下「禁售二次元周邊」　網傻眼：喜羊羊算嗎

▲▼上海二次元主商圈。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲上海二次元主商圈。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

上海市黃浦區市場監管局近日發布《黃浦區二次元衍生商品和服務經營合規指引》，為了保護未成年人身心健康，規定商家線上線下，都禁止販售二次元周邊給8歲以下（含）的兒童，以避免暴力、恐怖、色情等不良內容接觸到兒童。相關法規引起熱議。

據《人民日報》報導，《指引》中指出，經營者向「8歲以上未成年人」銷售時，應以線上或線下等方式，確認已取得相關監護人的同意，且應確保商品及服務內容，符合未成年人保護要求，保護未成年人身心健康，避免涉及暴力、恐怖、色情等不良內容。

針對「快閃店這個常見的二次元經營模式，《指引》指出，租賃場地提供商品或服務的經營者，應以顯著方式標明其真實名稱和標記。場地出租方在活動前，應嚴格審核主辦單位資質，活動期間應監督主辦單位運作。

▲▼上海二次元主商圈。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲▼上海二次元主商圈。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲▼上海二次元主商圈。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲該項規範也適用於線下實體店、快閃店。（圖／翻攝自上觀新聞，上同）

黃浦區企業代表表示，《指引》以清晰的框架和務實的條款，為企業提供了可操作的解決方案，能夠幫助企業分清責任邊界、規避經營風險，有利於推動市場從「野蠻生長」向「有序繁榮」邁進。

相關消息引起網友熱議，不少人贊同應保護未成年人的身心健康。不過也有人指出，具體規範仍不明顯，官方未指出，所謂的「二次元」是否單指手遊角色？或是包含卡通動畫類等，都令人霧裡看花。

網友們表示，「喜羊羊與灰太郎算嗎」、「是刻意規範日本動畫嗎」 、「應該規範家長吧」、「八歲以下現在孩子都很早熟，沒有錢為了買東西，甚至可能去做其他的事情」、「如果店家主觀判斷認為9歲小孩的年齡可能低於8歲，不同意賣給小孩，是否侵害了9歲小孩的正常權益呢」。

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