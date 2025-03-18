尹錫悅彈劾案裁決日難產！8名法官傳「意見分歧」　恐難在本周定案

▲尹錫悅彈劾案宣判在即。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會通過彈劾停職。對此，憲法裁判所（憲法法院）已於2月底終結辯論，然而遲至今（18）日下午卻仍未公布裁決日期，引發政壇朝野不安，隨著法務部長朴性載彈劾案辯論終結，外界也要求必須在這周內定案。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所18日下午2時針對法務部長朴性載彈劾案召開第一次辯論庭，並於稍早宣布終結，通過彈劾的國會方面派出訴追委員鄭清來（國會議員，法制司法委員長，共同民主黨），至於朴性載本人則親自出席，包括兩造的辯護律師團。憲法裁判所表示，預計將於之後指定、公佈朴性載彈劾案的裁決日期。

至於總統尹錫悅的彈劾案將於何時裁決，則仍是未知數。據悉，南韓前總統盧武鉉、朴槿惠遭到國會彈劾時，憲法裁判所從終結辯論到正式裁決分別花了14與11天，因此原先外界預測憲法裁判所今年2月25日終結尹錫悅彈劾案辯論後，會依照慣例在星期五的14日裁決，然而如今就連裁決日期將訂於何時，都仍是未知數。

▼南韓保守派民眾在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸附近集會，揮舞美國與南韓國旗，呼籲釋放尹錫悅。（圖／達志影像）

▲南韓民眾坐在首爾光化門廣場前，要求立刻罷免尹錫悅、將尹錫悅送進監牢。（圖／達志影像）

隨著朴性載彈劾案的辯論已經終結，外界正翹首期盼憲法裁判所公布尹錫悅彈劾案的裁決日期。據傳，8名法官在終結辯論後，幾乎每天針對裁判結果進行「評議」，不過卻因尹錫悅彈劾案事關戒嚴的合法性、是否屬於內亂、是否動員軍警封鎖國會、尹錫悅方所聲稱的「選舉舞弊」是否屬實等多項爭議，至今無法得出共識。

因此，若憲法裁判所明（19）日仍未公布裁決日期，則尹錫悅彈劾案的裁決結果恐至少得延後至下周，才能得知。若要通過罷免，必須至少獲得6名法官以上贊成。

目前南韓社群網路針對尹錫悅彈劾案裁決果的預測出現各種謠言，且贊成通過彈劾（達成罷免）、反對通過彈劾等兩派人馬，對於結果皆保持相當自信。

▲尹錫悅向支持者揮手示意、握緊雙拳。（圖／達志影像）

首爾市長吳世勳（國民力量）登上《TV朝鮮》9點新聞時分析，「可能出現（8名法官）無法維持全員意見一致的狀況產生。從8名法官的政治傾向來看，應該會有2名法官『棄卻』（駁回，屬審判請求事由不妥當）、1名法官『卻下』（駁回，審判請求有程序上的瑕疵，無法符合請求要件）。」

至於共同民主黨籍國會議員全賢姬則登上《MBC》新聞外傳預測，「我認為結論就是，憲法裁判所做出『引用彈劾』（即罷免）的結論！部分法官提出程序上的問題，進而導致裁決日期的延後。」

對此，南韓代理總統崔相穆（原副總理兼企劃財政部長）於18日主持國務會議時向全民誠懇呼籲，必須尊重憲法裁判所針對尹錫悅彈劾案所做出的裁決結果。

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