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霸氣投手x電競品牌夢幻聯手！林昱珉最新代言曝光　「這形象直接封神」

▲▼林昱珉,技嘉 AORUS電競,代言人。（圖／技嘉提供）

▲王牌投手林昱珉（玉米）近期又有新動向引發熱議！（圖／技嘉提供，下同）

科技中心／綜合報導

在世界棒球賽中以王牌投手之姿大放異彩的林昱珉（玉米），不僅球技精湛，更在賽後以流利英語霸氣宣言：「我們不是普通的國家，我們是個小國家，小國也可以成為世界冠軍」，展現台灣球員的堅韌與鬥志，讓無數粉絲為之動容，林昱珉抗壓性極高、場上穩定成熟，場下更是隊友的最佳支柱，這樣的他，近期又有新動向引發熱議！

▲▼林昱珉,技嘉 AORUS電競,代言人。（圖／技嘉提供）

▲林昱珉的最新帥照，出現在技嘉 AORUS電競品牌官方。

網友驚喜發現林昱珉的最新帥照，竟然不是來自棒球場，而是出現在技嘉 AORUS電競品牌的官方畫面，消息一出瞬間掀起討論，其中一張是林昱珉在打電競的畫面，網友驚呼：「玉米也會打電競？」、「電競也是台灣之光！」、「會打球也會玩電競太帥了吧」，原來這是林昱珉擔任技嘉AORUS電競品牌代言人的宣傳照，從棒球場上的王牌投手，到國際賽場上的最佳翻譯員，現在更成為電競品牌代言人，林昱珉不只實力派，根本是全能男神！

▲▼林昱珉,技嘉 AORUS電競,代言人。（圖／技嘉提供）

▲林昱珉擔任技嘉AORUS電競品牌代言人。

這次的合作可是有原因的，技嘉AORUS長期支持台灣體育，曾與電競、職籃、街舞等多個領域合作，這次選擇與林昱珉攜手，不只是因為他在棒球場上的壓制力，更看中他面對挑戰時的堅持與拚搏精神。

AORUS強調，林昱珉在面對逆境時展現的堅韌與不屈不撓，在2024年4月的一場意外，雖然讓他因為腦震盪及骨折暫時離開球場休養，但他面對這樣的挫折不但不灰心，反而抱持著不服輸的信念，積極復健調整身體狀態，讓自己快速復出回到比賽。他這樣的努力獲得國內外媒體一致讚賞，如同許多電競玩家在追求遊戲巔峰的過程中所經歷的挑戰，他們在追逐夢想的過程中，往往需要克服年齡的限制、來自外界的質疑，以及各種阻礙，但仍堅持不放棄，最終在各自領域取得成就，這與AORUS「Team Up. Fight On.」的品牌理念完美契合。

林昱珉表示：「很開心能成為AORUS品牌代言人，AORUS的產品在台灣科技領域堪稱頂尖，對於細節的極致要求，正如我在投手丘上，每一球都要全力以赴，才能帶領球隊邁向勝利。未來，我也會帶著AORUS的精神，一步步朝大聯盟穩健前進。」讓世界看見台灣棒球的耀眼實力。

▲▼林昱珉,技嘉 AORUS電競,代言人。（圖／技嘉提供）

▲林昱珉與技嘉 AORUS 攜手展現「Team Up. Fight On.」的無畏信念。

對林昱珉來說，棒球不只是一場場比賽，而是他不斷挑戰極限、突破自己的舞台，他用堅持與實力證明，即使來自小國家，也能在世界棒球殿堂發光發熱，而這份堅韌不拔的精神，如今也延伸到電競領域，與技嘉 AORUS 攜手展現「Team Up. Fight On.」的無畏信念。

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