快訊／比特犬2度咬傷騎士　動保處更裁「改重罰20萬」維持沒入犬隻

記者趙蔡州／綜合報導

60歲徐姓男子飼養的比特犬Lucky分別在6日、17日開窗跳車咬傷人，台北市動保處17日晚間7點宣布開罰徐男14萬元並沒入犬隻。不過，動保處17日晚間10點重新檢討裁處金額後，針對2起事件分別改以5萬元及15萬元，總共開罰20萬元，並維持沒入犬隻。

動保處17日晚間8點多發布表示，比特犬6日發生咬人事件後，動保處隨即約談徐姓飼主說明，徐男聲稱犬隻因誤觸車窗按鍵，才釀成跳窗傷人情形，並承諾如攜犬隻於車上也會使用寵物口罩，並妥善管理犬隻，避免類似情形發生，不料17日竟再次發生比特犬跳窗並咬人事件。

動保處17日再次約談徐男，徐男聲稱在前次事件發生後已有將犬隻綁在車上，但犬隻過於激動掙脫頸圈，才又造成跳窗傷人，對於徐男管領比特犬方式不當而再次違規傷人，動保處認為徐男無法妥善管理犬隻，已依違反動物保護法第7條及第32條規定裁處罰鍰，針對2案分別裁處5萬元、9萬元並沒入犬隻。

不過，動保處17日晚間10點再度發布聲明，針對比特犬咬傷騎士事件，經重新檢視裁罰結果後，除了原定沒入犬隻外，決定重新檢討裁處金額，考量後已依違反動物保護法第7條及第32條規定，針對第一次咬人事件開罰5萬元，第二次則處以單次最高罰鍰15萬元，並維持沒入犬隻。

▲比特犬17日在大同區咬傷騎士的畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）