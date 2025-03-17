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美國簽證飛了？　哈利王子被控「隱瞞吸毒史」恐被驅逐

▲▼ 梅根馬可 。（圖／路透社）

▲ 哈梅夫婦移居美國加州已近5年。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）2020年脫離王室後定居美國加州，但哈利被指申請簽證時隱瞞過去毒品使用紀錄，近日美國法院裁定，他的移民文件須於19日公諸於世，恐怕影響他的簽證資格。

根據《天空新聞》，美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）先前根據《資訊自由法》（FOI）提出此要求，質疑哈利在自傳《備胎》（Spare）中自爆曾吸食古柯鹼、大麻及迷幻蘑菇，卻仍被允許在2020年入境美國，懷疑他申請簽證時隱瞞吸毒史，否則根本無法取得資格。

根據15日的法庭文件，法官尼科爾斯（Carl Nichols）要求美國國土安全部（DHS），最晚須於19日公布哈利王子移民文件。儘管尼科爾斯去年9月曾稱，大眾對哈利的移民紀錄「沒有強烈興趣」，但傳統基金會不滿裁決，持續爭取公開資料。

哈利的自傳中寫道，古柯鹼「對我沒有任何幫助」，但「大麻不一樣，確實對我有幫助」。傳統基金會認為，若哈利申請簽證時未如實申報毒品使用史，將影響他的誠信紀錄。

國土安全部曾拒絕傳統基金會的資訊公開請求，但其律師巴多（John Bardo）後來於2月同意公布經過刪減的版本，強調這些文件將刪除法院允許隱藏的部分內容，以符合法律規範。

此前，美國總統川普2月曾向《紐約郵報》表示，他不會將哈利驅逐出境，「他和老婆之間的問題已經夠多了，她真糟糕」。但川普2023年接受GB News訪問時也曾稱，若哈利申請簽證時隱瞞毒品使用紀錄，應依法處理，不應享有特權。

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