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聲援剴剴案！賈永婕淚轟惡保母：人間惡魔　「盼處最重量刑」

記者黃宥寧、黃資真、吳佩蓁／台北報導

北市1歲多男童「剴剴」2023年12月疑似遭劉姓保母凌虐致死，引發大批民眾公憤。今（19日）剴剴案第4度召開準備庭，台北地院外集結大批聲援民眾，就連台北101董事長賈永婕也到場聲援，她受訪時痛批保母姊妹「人世間居然真的有這樣的惡魔，難以想像剴剴生前受到多麼殘忍的虐待」，講到激動處更是忍不住落淚。

▲▼賈永婕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲賈永婕與聲援民眾相擁落淚。（圖／記者徐文彬攝）

賈永婕受訪表示，她看到剴剴遭劉姓保母姊妹凌虐到全身是傷，令她難以接受直呼「人世間居然真的有這樣的惡魔，這樣蓄意的虐殺」，難以想像剴剴在這11個月遭受到什麼樣的對待，希望法官對這樣兇殘的虐童行為要處最重量刑。

▲▼賈永婕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲賈永婕痛批劉姓保母姊妹是惡魔。（圖／記者徐文彬攝）

賈永婕還說，其實台灣最大的國安危機是少子化，每一個孩子都是這麼珍貴，「難以想像台灣這麼文明的社會，竟然有孩子在我們的身邊是這樣被虐待致死，我希望法官把他們全部的罪狀，一一梳理出來，一一治罪，每一個動作、每一個凌虐，全部要一條一條拿出來加罪」。

▲▼賈永婕到場聲援 。（圖／攝影中心攝）

▲賈永婕穿著一身白到場聲援剴剴案。（圖／攝影中心攝）

此外，賈永婕也提到今日聲援活動為什麼要穿白色衣服，是因為剴剴被送養時還是白白胖胖的，他第一天被送養到保母姊妹家中時就是穿著白色的衣服，「我也有看到他當時的臉至非常健康笑容」，至於聲援民眾手上拿著的白色雛菊，則象徵孩子是非常純真的，「一個這麼純真的孩子，竟然在11個月後滿身是傷」令她十分心痛。

▲▼賈永婕到場聲援愷愷案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲賈永婕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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