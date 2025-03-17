浴缸水深才20cm！台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中市北屯區發生一起3歲鄭姓男童在自家溺斃案件！據了解，案發當下男童爸爸帶著男童與1歲的女兒洗澡，洗完後，爸爸先抱出女童到外面吃飯，男童則留在浴室內玩水，不料過了12分鐘後，爸爸驚覺屋內沒有動靜，趕緊上前查看，便驚見男童面朝上溺水，嚇得他立刻報警，但仍回天乏術。初步調查，當時水深僅20公分，男童死因仍待進一步釐清，全案將朝過失致死、兒少法等罪偵辦。

▲台中3歲童溺斃，今相驗釐死因，父母悲痛現身 。（圖／記者許權毅攝）

初步了解，男童爸爸從事業務，媽媽則是美髮業，案發當時媽媽還沒下班，由爸爸「一打二」獨自照顧3歲的男童及1歲的女兒。當晚，爸爸帶著一雙兒女洗澡，女兒先洗完後，爸爸抱著出浴室吃晚餐，讓稍長的兒子獨自在浴室玩水。

不料，事隔12分鐘左右，爸爸驚覺浴室內沒有動靜，趕緊前往查看，卻驚見兒子躺臥在浴缸內沒有反應，嚇得趕緊通報119，但警消到場時，男童已沒了生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

據了解，該浴缸深度60公分，而當時水深僅20公分，而爸爸供稱，兒子有小感冒。對此，檢方今赴殯儀館相驗，以釐清男童詳細死因。

稍早，男童父母也趕赴現場，可以發現爸爸鄭男神情哀傷，左眼布滿血絲，檢警後續也將釐清爸爸是否涉及過失致死，或是違反兒少法相關責任，全案目前正積極調查中。