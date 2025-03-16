棄1億元保金潛逃！鍾文智遭通緝　最高檢函請北檢全力執行緝捕

▲鍾文智棄保潛逃，遭發布通緝。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

「連一鮑魚」前董事長鍾文智，炒作多檔存託憑證（Taiwan Depositary Receipt, TDR）賺取暴利，涉嫌證券交易價格罪、洗錢罪，經高院於12日判處30年5月定讞，北檢同日啟動防逃機制，未料鍾棄保潛逃，拘提無著下立即發布通緝。最高檢察署16日發布新聞稿，函請北檢全力執行緝捕，同時通知有關單位加強限制出境出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防鍾逍遙海外。

最高檢察署表示，鍾文智106年即有冒用他人護照出入國之事實，鍾先前曾犯操縱TDR之證券交易價格罪，於104年間經法院判刑1年8月確定後，在發監前逃亡遭通緝，通緝期間更數度冒用他人護照出、入境，並於106年1月13日欲再度出境時，為境管人員察覺始緝獲，所犯冒用護照等罪，另經法院判決有期徒刑4月確定。

而鍾文智此次再犯操縱TDR之證券交易價格等罪，於112年5月經高院判決有罪，宣告刑合計30年4月。本案於三審審理中，法院雖一度令鍾文智接受科技設備監控，惟於113年10月17日期滿後卻未予延長，僅將原8000萬元之具保金額提高至1億元，雖搭配實施境管及按時向派出所報到等措施，惟對照鍾文智於前案即有冒用他人護照逃避發監之紀錄、本案二審已判處重刑及犯罪所得高達4億4132萬餘元等節，上開裁定是否足以防逃，輿論實有諸多質疑，並已嚴重斲傷司法威信，請北檢儘速查明釐清，並將調查結果陳報最高檢察署。

最高檢察署同時函請高等檢察署將鍾文智潛逃事實，提供法院作為定應執行刑裁定之裁量參考，並促請法官從重定刑；此外，最高檢察署呼籲鍾文智儘速到案，面對刑罰制裁，同時籲請國人，切勿藏匿鍾文智或使之隱避，如涉犯刑法藏匿人犯罪，最重可處2年有期徒刑；如知悉鍾文智行蹤或所在者，請踴躍提供相關情資，協助司法人員儘速將之緝捕歸案，以落實刑罰執行，確保司法威信。