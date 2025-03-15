4女8男性愛趴！搜出222保險套　主揪女帶男友觀戰...他淡定玩手機

▲台中一名林女揪團性愛趴，結果被警方抓到，被判刑3月。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林女在網路揪團「女僕誘惑性愛趴」，每名男子收取6千元可參加，總計召集4女8男，林女還把不知情之男友帶去參加。其中一名男子之女友早就發現報警，警方喬裝前往，當場逮人，搜出222個保險套、現金，林女被依圖利留容性交罪判3月徒刑，可易科罰金。

林女在網路平台揪團進行性愛趴，內容寫到「注意！淫彈第四趴，性感女僕誘惑」、「4位大奶小女僕與寶貝們一起同樂」，並以6千元代價，找來7名男子，要到台中某摩鐵開趴，事先每名男子支付林女2千定金、現場繳4千，林女總計謀取4萬2千元不法所得。

去年3月間一天中午，眾人前往台中市一間摩鐵201號房，林女甚至把不知情的男友陳男帶去，現場總計4女8男入住房間，除林女之男友陳男（獲不起訴）在一旁玩手機，並未參與，其餘人等皆在內性交。

其中一名在場男子，其女友發現男友手機內有性愛趴資訊，進而向警方檢舉。警方接獲報案後，喬裝是欲參加之男性，與林女在社群平台通訊，當天13時50分，喬裝是顧客前往性愛趴，再假意繳交4千元，結果順利在201號房查獲林女等4女8男，依法送辦。

警方在現場搜索，查扣大量保險套，總計222個，其中14個為已使用，另有10瓶各式潤滑液、18個小包裝潤滑液，現金2萬8千元，手機一支等。

案經台中地檢署起訴，認定林女涉犯圖利使人為性交或猥褻罪。台中地院依圖利容留性交罪，處有期徒刑3月，如易科罰金每日1千元折算，約9萬、緩刑3年，另需向公庫支付4萬元，接受法治教育。