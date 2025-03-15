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太強了！粉絲寫歌應援Andy　「你今天偷偷了嗎」狂diss家寧

▲▼眾量級（圖／翻攝自IG／crowd520）

▲兩人已在去年10月分手。（圖／翻攝自IG／crowd520）

記者劉維榛／綜合報導

眾量級Andy保守估計，群海公司與YT營利至少有1億，但他只拿到695萬薪資，分配金額如此懸殊，尤其頻道營利都是匯入張爸張媽的個人外幣帳戶，讓各界越看越火大。對此，有粉絲創作歌曲「情人你今天偷偷了嗎？」來應援Andy，盼望良善的Andy可以討回公道。

對於經營頻道10年如今卻一無所有，Andy仍保持一顆良善的心，他在IG最新發文表示，「希望不會存在在懦夫身上，但他會永遠等著，在深淵裡的任何一個人，只要你願意，它從來不會放棄你，勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開」，最後感謝各界給予他正能量。

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下方引來近30萬人加油打氣，其中一名粉絲更以行動來支持，留言直呼「恭喜兩百萬訂閱，善良的Andy，你是最棒的，我主頁還做了一首diss歌，為你應援！」

粉絲「spiritwood3681」在IG上傳這首自創新曲「情人你今天偷偷了嗎？」他隔空向Andy加油喊話，「白色情人節，你偷偷了嗎？遇到艱困的情況，還一直維護保護人家，大批鄉民支持共情，想必這才是真正的正能量吧？Andy老師加油！願天有情人終成眷屬。」

最後，粉絲spiritwood3681也強調，希望善良的Andy獲得各界支持，不會被掩蓋掉。

「情人你今天偷偷了嗎？」歌詞如下：

情人問啵啵 真數會偷偷
情人節你偷了嗎？
加入真數會 賺的錢免費
還不是偷 是高頻率的回饋
Baby 我們的感情好像跳樓機
Andy 我們的感情好像提款機
偷偷投進去 才能換來高階遊戲
偷偷偷了心 也偷偷偷了你的命

我們之間產生微妙的變化
你不懂 這是宇宙法則的召喚
股權偷偷變化 財富偷偷流動
幾年來的策劃 早已寫進劇本
事到如今已無法變卦

金錢能量是靈魂的密碼
還不還錢 會等著被罵
但這只是低頻率者的怨話
Baby 我們的感情好像跳樓機
Andy 我們的感情好像提款機
偷偷偷的愛 偷偷偷的債
最後只剩一張轉帳的收據

Baby 我們的感情好像跳樓機
Andy 我們的感情好像提款機
偷偷偷來的信任 變成提款機裡的數字
偷偷偷的快樂 變成帳戶裡的負值
多吃點海鮮 補足缺少的道德鋅
多點冥想 讓你內心趕快清
偷偷偷走你的一切 偷偷偷走你的福報
最後偷偷偷告訴你：臣服吧，不要鬧

真數會 你還在想「錢轉哪裡？」
這些都是靈性成長的道理
你要學會臣服 放下控制
真數會會帶你進入高頻率財富之旅
真數會 真數會 偷偷入會才不對
真數會 真數會 偷偷偷來不後悔
快點轉帳 不然能量不會來
欠我的 只是你匱乏的靈魂債

Baby 我們的感情好像跳樓機
Andy 我們的感情好像提款機
偷偷偷的愛 偷偷偷的信仰
最後才發現 真數會是個大銀行

Baby 我們的感情是業力的回溯
你越掙扎 你的頻率越低落
股權變化只是宇宙的頻率在動
欠錢不還 是你的財富匱乏病

偷偷偷偷 你心裡的疑惑
偷偷偷偷 把真相再封鎖
偷偷偷偷 讓你不敢反駁
偷偷偷偷 偷到你懷疑人生

Baby 我們的感情好像跳樓機
Andy 我們的感情好像提款機
偷偷偷的快樂 偷偷偷的自由
最後偷偷偷進了靈修的牢籠

多吃點海鮮 補足缺少的道德鋅
趕快打坐 讓你的能量場清
偷偷偷偷 偷走你的純真
最後偷偷偷偷 你再也沒可能

►歌曲獲得《靈木匯創》授權提供。

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