家寧發6點聲明！律師無奈「看了等於沒看」：錢算5年還沒算完？

▲家寧一家發表聲明，結果被酸爆。（圖／翻攝IG／家寧+0）



記者柯振中／綜合報導

網紅眾量級Andy指控家寧一家的行為，至今仍舊受到關注，家寧一家14日發出聲明回應，又再度遭到炎上。律師王至德看完這些聲明後，發表個人看法看法，雖然這封回應等了兩天，但讓人失望的是，許多事情並未講清楚，看了等於沒看，完全達不到滅火的效果，且算了5年的財務報表至今還沒算完，不曉得是不是在開玩笑。

王至德說，家寧提到薪資和獎金是雙方協議好的，但未明確說明獎金的具體金額。Andy承認有領到獎金，但形容為「微薄的獎金」。王至德認為，若家寧覺得Andy說法不實，應該公開獎金金額，以平息眾怒。

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王至德說明，關於收益分配，家寧表示財務報表尚未結算完畢。Andy則聲稱，除了每月3萬5至5萬的薪水及微薄獎金，並未拿到其他收益。王至德指出，若家寧能公開Andy實際拿到的金額，便能釋疑解惑，但至今已經5年，財報還沒算完，「是在凱蒂我嗎？」

此外，王至德質疑，Andy將收益帳號改為個人帳戶的行為。他認為，若Andy與公司間無協議，使用個人帳戶並無不妥，只是後續的收益分配問題需進一步釐清。

▼家寧聲明發出以後，被網友酸爆。（圖／群海娛樂股份有限公司提供）



關於頻道的創立，王至德表示，頻道是由Andy與家寧共同創立，但他對此有不同認知。他認為，無論是YouTube、抖音還是IG，通常皆需以個人名義申請帳號。若帳號由Andy持有，公司無權自行更改帳密不讓Andy登入。

針對Andy被拔除董事職務，家寧解釋這是依法進行，但王至德認為家寧應詳細說明家寧母親擁有50%股權的原因。他還指出，家寧未提到家寧母親要求Andy歸還25%股份的關鍵問題。

至於商標登記和車輛登記，家寧表示商標以個人名義申請，日後可協商歸屬；車輛則是補價換購，日後會登記回公司。王至德質疑商標登記在個人名下的合理性，認為這一點避重就輕。

最後，家寧聲明保留法律追訴權，但王至德認為，保留法律追訴權並無實際意義，應當直接提告或放棄提告。

王至德總結，家寧的聲明過於公式化，未能有效解決爭議，「看了等於沒看，完全達不到滅火的效果」，反而可能引發更多質疑。他建議家寧考慮尋求更專業的公關顧問，以更好地應對外界的聲浪。