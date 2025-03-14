停車「漏看5個字」！台中女車主慘噴3900元　停管處要開罰業者

▲ 有台中市車主將車停在北屯區一處停車場1天1夜，繳費時發現停車費高達「3900元」，讓她大吃一驚。回頭研究停車場費率公告，才發現上面用小字寫著「收費採累計『無最高上限』」幾個字。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

近日，有台中市車主將車停在北屯區一處停車場1天1夜，繳費時發現停車費高達「3900元」，讓她大吃一驚。回頭研究停車場費率公告，才發現上面用小字寫著「收費採累計『無最高上限』」，就是這「無最高上限」5個字，讓她為了繳費跑了附近5家超商、3家彩券行，才換到足足4千元的百元鈔票。事後經查證，該停車場為私人停車場，且並未取得合格停車登記證，台中市停管處將依法進行裁罰。

據《三立新聞網》報導，有車主在「爆料公社」發文投訴，自己剛搬到台中，日前將車停在北屯區瀋陽路三段的一處私人停車場。當時她以為一天收費上限頂多300元。沒想到妹妹來訪，只在該處停車10分鐘，就被收了100元，讓她發覺不妙，立刻下去移車，沒想到一天一夜共39小時，停車費高達3900元，讓她跑了5家便利商店、3家彩券行，好不容易才換到4000元的百元鈔，在繳費機前一張一張花了10分鐘才繳費完成。

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這名車主指出，該處停車場並未清晰標明收費費率，僅在告示牌底端上用小字寫著，「本停車場收費採累計無最高上限計算」，感覺自己誤入陷阱被坑，最後花3900元「眼殘買經驗」。事件曝光後，引起不少網友痛批：「太誇張了！」、「停紅線被拖走也不用那麼貴！」

對此，台中市停管處表示，經查該座位於瀋陽路三段的私人停車場，並未取得停車場登記，卻有停車收費事實，已違反停車場法等相關規定。目前停管處已派員稽查，依停車場法可處3000元至15000元罰鍰。

此外，停管處核備停車場每小時費率上限，每日最高上限為業者自行提出的優惠方案，故停管處要求各停車場業者，必須在停車場「入口明顯處」張貼費率公告，數字大小為18*18公分，文字大小為9*9公分。如有當日停車費最高上限，亦須標示清楚；倘該停車場無停車費最高上限，也須標示清楚停車費率，以避免造成停車消費爭議。

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