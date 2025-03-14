陸豬肉販右手捲絞肉機「斷到剩2根」　法院竟判客人要賠償86萬

▲豬肉販手捲絞肉機，右手指斷掉三根，氣到怒告客人，法院判決出爐。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

操作機具時真的要專心，否則一旦發生意外，可能會終身後悔莫及。江蘇省一名趙姓豬肉攤老闆去年替一名范姓常客絞肉時，意外絞斷3根手指，氣得他將范男告上法院求償。法院審理後，判處范男須賠償趙男人民幣19萬多元（約新台幣86萬元）。

根據福州新聞網報導，事件發生在2022年10月20日，趙姓豬肉攤老闆當天已經收攤準備回家，沒想到范男突然帶了300多斤（約150多公斤）豬肉上門，希望他可以幫忙製作絞肉，他考量范男經常到他的攤位消費，且絞肉也不算太麻煩，因此同意幫忙。

趙男後來向鄰居借來絞肉機開始絞肉，不料操作過程中他的右手不慎被機器捲入，儘管已經緊急送醫手術，他最終仍失去了右手的三根手指，並被鑑定為八級殘障，氣得他決定提告范男並求償人民幣65萬多元（約新台幣296萬元）。

崑山法院審理認為，趙男幫忙絞肉是無償提供勞務，法律規定無償提供勞務者在工作期間受傷，勞務者及受益方都應擔相應的責任，趙男在作業過程未注意安全，是造成自身受傷的主要原因，因此趙男須承擔70％責任，范男在過程中未提醒趙男注意安全，范男因此須承擔30％次要責任，審酌後判處范男須賠償趙男人民幣19萬多元。